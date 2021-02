Paloma Cuevas ha recordado el día en el que se casó con Enrique Ponce, sin embargo, en la imagen que ha compartido omite al novio.

Desde que Paloma Cuevas y Enrique Ponce pusieron punto y final a su matrimonio, la empresaria se ha mostrado melancólica en sus redes sociales. Mientras él se centra en su presente junto a Ana Soria, ella echa la vista atrás y recupera muchas imágenes de su pasado. La última de su boda junto al diestro, un día que para ella siempre había sido muy especial, pero que ha querido recordar sin la presencia del hombre con el que se casó. La cordobesa tras compartir una fotografía de su progenitora el día en el que se casó con su padre, ha rememorado también una imagen de ambas enfundadas en su vestido de novia. Para ella, su madre era la «mujer más divina y la novia más bella que he visto en mi vida», no obstante, guardan mucha similitud tanto a nivel físico como en el look que escogieron para este día tan importante para ambas. Por ello, ha hecho un montaje en el que aparecen madre e hija y ¡el parecido es cuando menos sorprendente!

Cabe recordar que Paloma para su enlace con Enrique Ponce rescató el vestido de su madre y recuperó tanto el polisón como las mangas para el suyo, dos detalles que convirtieron su vestido nupcial en una pieza mágica y cargada de sentimientos. En el instante en el que se tomó la instantánea ambas se encontraban junto al hombre al que amaban y con el que se iban a dar el ‘sí, quiero‘, pero el final de sus historias de amor ha sido completamente dispar. Mientras Paloma Díaz sigue con Victoriano Cuevas, Paloma y Ponce terminaron su relación el pasado año, una decisión que provocó que muchas de las fotografías de su enlace desaparecieran del universo 2.0. Especialmente de las redes del torero, en las que no queda ni rastro de las imágenes que en su día compartió para gritar al mundo todo lo que amaba a su entonces mujer.

No es la única vez que Paloma ha omitido o borrado de un plumazo al que ha sido su marido. Fue hace tan solo unas semanas cuando la empresaria compartió un recuerdo de una fiesta en la que estuvieron presentes entre otros rostros conocidos Miguel Torres y Paula Echevarría y en la que inmortalizaron este instante. También estaba Ponce, no obstante, Paloma Cuevas recortó la fotografía y dejó fuera a su expareja. El torero, por su parte, permanece ajeno a todos sus movimientos y así lo demuestra que ni siquiera la siga en Instagram.

Enrique Ponce a día de hoy está centrado en su trabajo y en Ana Soria, pareja sobre la que hace tan solo unos días sobrevolaban rumores de embarazo. Después de que compartieran una fotografía de ambos en la que ella acariciaba su barriguita, han sido vistos paseando y, por el momento, no se han pronunciado acerca de si sus planes son ser padres muy pronto o prefieren esperar.