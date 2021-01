Paloma Cuevas ha borrado de un plumazo a Enrique Ponce de una imagen que ha compartido de hace dos años, recortando la fotografía.

Si bien Paloma Cuevas posteó hace algunas días en su red social una imagen que muchos interpretaron como un dardo directo a su ex, Enrique Ponce, ahora ha vuelto a dejar claro que el torero no forma parte de su presente. La empresaria ha borrado literalmente la presencia del que ha sido su marido durante más de 24 años de su última fotografía de redes, haciendo un recorte y dejando así fuera al torero. «Bonitos recuerdos», ha escrito Cuevas. Intencionado o no, lo cierto es que esta imagen sigue apareciendo al completo en el perfil de Paula Echevarría, siendo en el mes de noviembre el día en el que se inmortalizó este momento. Tuvo lugar en la inauguración del Teatro Soho de Málaga y en ella estuvieron presentes muchos rostros conocidos como Paula Echevarría, Miguel Torres, Antonio Banderas, María Casado y otros famosos. Un día que parece ser que para Paloma Cuevas fue increíble, pero tras el que han pasado muchísimas cosas en su vida. Y es que los presentes a esa fiesta, probablemente, no esperaban el tsunami que llegaría al matrimonio solo unos meses después.

En el mes de julio la revista SEMANA publicó en exclusiva que este matrimonio idílico, formado por Paloma Cuevas y Enrique Ponce, habían puesto punto y final a su relación sentimental. Semanas después el diestro comenzó con Ana Soria, de la que se declara profundamente enamorado y con la que acaba de pasar el fin de año en Sierra Nevada, fotografías que todavía no has visto y que podrás descubrir en el interior de nuestra revista este martes. Una relación que sigue viento en popa, a pesar de que todavía no se ha producido la firma del divorcio por parte del diestro, una dilación que muchos aluden a motivos económicos.

Mientras en las redes de Paloma sí que siguen figurando algunas imágenes de la pareja cuando todavía eran felices y estaban juntos, en el Instagram de Enrique Ponce no constan apenas. En su momento, SEMANA comprobó que el diestro había borrado algunos recuerdos de ambos como, por ejemplo, la felicitación que le hizo a Paloma por un aniversario de boda, una publicación que desapareció de un plumazo cuando él comenzó con Ana Soria. El diestro está centrado en su nueva vida junto a la almeriense de 22 años y Paloma, por su parte, no tiene, por el momento al menos, ninguna intención de rehacer su vida. Ella se niega a dar este paso y no tiene ilusión por encontrar un nuevo amor, a pesar de los rumores que la relacionaban con un prestigioso doctor. A su círculo más cercano le negó que estuviera conociendo a alguien e insistió en que tan solo estaba enfocada en sus padres, hijas y en futuros proyectos.