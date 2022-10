La abogada Patricia Donoso asegura que es una íntima amiga de Ortega Cano y la encargada de redactarle un comunicado al diestro tras sus polémicas declaraciones de él en ‘El programa de AR’. Además, esta mujer revela que el torero intentó mantener una relación con él cuando Ana María Aldón se enteró de que estaba embarazada del hijo del matrimonio, José María. Además, ha confesado que mantienen una relación sentimental a pesar de que no ha habido sexo entre ellos. Dice que Ortega Cano ha sido «muy cariñoso» con ella y que se llaman «gordi», además de que mantienen conversaciones casi a diario. Unas declaraciones que han hecho que José Ortega Cano entrase en directo y estallase contra ella.

«Yo no sé la vida cómo está hecha. El momento que se está viviendo en esta España. Yo a esa mujer no la conozco de nada. Esa mujer es, según ella, es amiga de Gloria, mi hija. Según ella eh, que lo dudo, porque viendo su manifestación y la manera de hacer daño a una persona sin conocernos de nada. Ella un día se hizo con mi teléfono y entonces me llamó por un viaje que iba yo de Andalucía a Madrid y se puso en plan como cariñosa, atenta, me hablaba de que su amiga era mi hija, Gloria, pues le seguí la conexión. Yo te hablo de una conversación a distancia», ha comenzado diciendo el torero.

Ortega Cano ha estallado en directo en ‘Sálvame’

Sin embargo, al ver los gestos de Patricia Donoso mientras él la desmentía, ha hecho que el torero se enfadara e incluso la llegue a llamar «sinvergüenza» y «asquerosa». Ha perdido los nervios en ese momento y ha estallado contra la abogada: «No pongas la cara así. Eres una mentirosa. Mamarracho tú. Y ya está. No quiero saber nada de ti. Sinvergüenza. Asquerosa», ha dicho antes de colgar la llamada en directo con ‘Sálvame’. Sin embargo, el programa se ha puesto en contacto de nuevo con el torero y ha podido escuchar a una Gloria Camila completamente destrozada y al borde de un ataque de nervios tras esta nueva conexión en directo.

De hecho, ella no podía articular palabra y tan solo se le podía escuchar llorar. Ha sido su primo, Chema, quien ha querido aclarar lo ocurrido: «Os transmito lo que me dice Gloria. Esa chica le escribe y ella solo le responde que quién es. Esta chica solo le manda mensajes apoyándole y que no haga declaraciones a la prensa. Todo es mentira», dice el joven sobre lo ocurrido y sobre quién es Patricia Donoso.