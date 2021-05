Ortega Cano ha roto su silencio tras finalizar el documental de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ y ha desvelado el importante paso que da la familia.

La docuserie de Rocío Carrasco ha llegado a su fin. Los 12 capítulos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ya han sido emitidos y tan solo queda una última entrevista para cerrar el ciclo en la que ella volverá a ser la protagonista. Su familia aseguraba que rompería su silencio cuanto terminaran los episodios, por lo que todas las miradas se han puesto en ellos. Consciente de que están en el punto de mira, han tomado una decisión que ha comunicado Ortega Cano en la mañana de este lunes. El torero y el resto de familia están en el mismo barco y, prueba de ello, el paso al frente que acaban de dar, siendo el propio diestro quien lo comunica a los periodistas. Han sido más de dos meses de continuas preguntas y acusaciones, por lo que dejarán que alguien de la familia sea el encargado de ejercer de portavoz a partir de ahora.

Para sorpresa de muchos, la identidad de esa persona es José Antonio Rodríguez, el mismo que el fin de semana reveló que no se creía a su sobrina. «Si ella no cree lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas», dijo en ‘Socialité’. Así se desvinculaba de cualquier versión que hubiera dado Rocíito en el documental, dejando claro que ella está del lado de Rocío Flores. De hecho, insistió en que él había escuchado a la hija de Rocío Carrasco relatar qué había sucedido el 27 de julio de 2012, día en el que se produjo la paliza de la hija a su madre, y se creía su versión a pies juntillas. «He escuchado las dos versiones y me creo la de Rocío Flores». Comentó que había pasado ciertas líneas rojas y dejó clara una vez más su posición, la misma que parece ser la del resto de familia. Y es que tras haberse convertido en el portavoz, es evidente que todos permanecen y miran hacia el mismo punto.

Aunque todavía no han emitido ningún comunicado, ni han explicado qué opina toda la familia en conjunto, todo apunta a que remarán en la misma dirección. Ninguno está de acuerdo con que Rocío haya dado el paso y se haya confesado con el público, mucho menos con que les haya hecho protagonistas de algo que no querían. Para dejar claro que permanecen unidos, todos ellos acudieron al homenaje que le han hecho a Rocío Jurado por el 15 aniversario sin ella. Se desplazaron a Chipiona, donde se pudo ver a Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Camila, Gloria Mohedano, Rocío Flores y su hermano, entre otros, una estampa con la que demostraron que están unidos. Quieren hacer piña en su momento mediático más difícil y no se soltaran de la mano pase el tiempo que pase. Quien también ha sido preguntada por todo este asunto ha sido Gloria Camila, una reacción de la que puedes ser testigo si ves el vídeo que te ofrecemos en esta noticia.