Oriana Marzoli se ha convertido en diana de las críticas en infinidad de ocasiones y parece estar acostumbrada a que se digan barbaridades sobre ella, incluso cuando sus fans llevan la razón. Pero hay un punto que ha causado un gran desasosiego en la influencer en los últimos años y es que surgió una polémica cuando se descubrió que en realidad no se llamaba Oriana Marzoli, sino que se trataría de algo así como un ‘nombre artístico’. Es más, los seguidores de la joven aseguraban que se había inventado el apellido para renegar del que realmente aparece en su documento de identidad y que no sería otro que un castizo González. Con ello, en realidad en su DNI reconoce que se llama Oriana Cristina González Palacios. Algo que acaba de cambiar, después de que la joven iniciase un proceso legal en Italia para zanjar con toda esta polémica y demostrar que ella no mentía respecto a su propio nombre.

La joven de nacionalidad italiana se dio a conocer en el mundo televisivo como Oriana Marzoli, aunque en su documento de identidad no había rastro de este apellido. Pero ella no se lo ha inventado, como así le acusaban, y como acaba de demostrar tras un proceso legal para cambiar el orden de sus apellidos y dejar evidencia de que se trata del apellido materno, como siempre dijo y nadie le creyó. Tal y como ha contado ahora a través de su canal de ‘MTmad’, los padres de Oriana Marzoli la inscribieron en Roma cuando nació, por lo que cuenta con nacionalidad italiana. Por ello, debía regresar a dicha ciudad si quería realizar un cambio en su documento oficial, como así ha hecho ahora que las leyes de Silvio Berlusconi han cambiado y le han brindado la oportunidad de hacer justicia con su madre y poner a su padre en el sitio en el que ella cree que le corresponde: por detrás de su progenitora.

La anterior normativa de Silvio Berlusconi establecía que “solo podían aparecer oficialmente los apellidos del padre y no de la madre”, tal y como ha explicado ella en el vídeo. Es por eso que en sus documentos aparece como Oriana Cristina González Palacios y no como Oriana Cristina González Marzoli. Pero ahora, puesta a realizar cambios, ha decidido poner el apellido de su madre el primero y hacer justicia con lo que considera un agravio con ella: “No tengo ningún problema con que González esté primero, pero lo que no puede ser es que sólo sea hija de mi padre”.

Pero Oriana Marzoli, tras cambiarse el nombre y demostrar a sus seguidores que no mentía respecto a sus apellidos con los documentos en la mano, ha anunciado además que ha tomado otra decisión respecto a su identidad, concretamente sobre su nacionalidad. Oriana se siente más española que italiana, motivo por el cual ha solicitado la ciudadanía española: “Es más fácil, porque tener que viajar cada dos por tres, cuando siempre se me va a olvidar algún papel, no me sale muy rentable, aunque me da un poco de pereza ponerme a estudiar, porque creo que hay que hacer un examen, pero es más cómodo porque al final es donde vivo”, confiesa la joven influencer, que desea ser española de pleno derecho, aunque efectivamente para ello deberá someterse a una prueba que demuestre sus conocimientos históricos y culturales sobre el país que la va a acoger con los brazos abiertos, como hasta ahora.

Para zanjar su vídeo y tras explicar por qué ha tenido que viajar a Roma para cambiar sus apellidos y que no mentía cuando decía que se apellidaba Marzoli, aunque ningún documento legal lo demostrase, le ha mandado un mensaje directo a sus haters. Oriana ha querido dejar en ridículo a aquellos que montaron en cólera cuando descubrieron que en su documento de identidad tan solo aparecían “González Palacios” y no había rastro de los apellidos maternos: “No entiendo cómo puede haber gente tan amargada que se piense que me invento un apellido o que me pongo el Marzoli porque ‘mole más’. Es un apellido, qué más da que sea español o italiano”, ha zanjado por fin tras años de polémica y desinformaciones.

