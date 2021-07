María José Campanario tiene un nuevo trabajo. Desde hace 15 días, la mujer de Jesulín de Ubrique ocupa un nuevo cargo como odontóloga. Eso sí, en su actual puesto de trabajo ha tenido que trasladarse lejos de casa, concretamente a 900 kilómetros de su domicilio. Y es que en la actualidad ejerce su profesión en La Muela. Esta localidad zaragozana de curioso nombre -nunca más apropiado para una dentista-, está más de ocho horas del domicilio que comparte con su marido y con su hijo pequeño, ya que su hija Julia reside en la capital, situado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

En ‘Sálvame’ han emitido imágenes de la catalana durante un descanso del trabajo en la puerta de la clínica y mirando su teléfono móvil en la zona exterior de la clínica dental donde trabaja. Al parecer, Campanario podría estar en tierras de Zaragoza porque estaría cubriendo la baja laboral de una amiga y, según ha contado Canales Rivera en el programa, «le está haciendo un favor». Son cuestiones que poco importan a Belén Esteban, la expareja del torero, quien se ha mostrado bastante indiferente con la noticia.

Belén Esteban: «Me da igual dónde trabaja»

“Me da igual dónde trabaja, como si se va a Las Bahamas a poner empastes», ha sentenciado la de Paracuellos del Jarama. “Estará muy entretenida. Yo me alegro, si está trabajando me alegro mucho”. Cuando sus compañeros de ‘Sálvame’ dejaban caer que las visitas de Jesús Janeiro a su esposa en Zaragoza serán complicadas por la mala combinación desde Cádiz, Belén remató: “Si no sube a Madrid, ¿va a ir a Zaragoza?”.