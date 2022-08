Tras su encuentro televisivo con Anabel Pantoja, Omar Sánchez empieza a vivir una nueva etapa. Una etapa en la que afronta su faceta como personaje público completamente en solitario, sin el vínculo que antes lo unía con la colaboradora de ‘Sálvame‘. En su cita en el programa de Toñi Moreno ha quedado claro que no existe posibilidad alguna de reconciliación. Su historia de amor está más que terminada. Así, el canario ya se ha lanzado a la tarea de conocer a nuevas chicas. Y aunque procura ser discreto, ya ha saltado la liebre. Esta semana pesa sobre él la sombra de la sospecha. ¿Trama un montaje con la mujer con la que ha empezado a salir? Su respuesta es tajante: no. Por eso, no ha dudado en llamar en directo a ‘Sálvame’ y desmentir que esté intentando negociar con su vida privada: «No he hecho ningún montaje con Raquel Lozano».

Y es que mucho se ha comentado sobre el idilio entre Omar Sánchez y Raquel Lozano. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha confirmado en ‘Ya es mediodía’ que está «ilusionada» con el monitor de surf. Se conocieron en Valencia durante su fiesta de cumpleaños y se han visto en un par de ocasiones. «A Raquel Lozano la conozco, la he conocido la puedo estar conociendo, pero no somos pareja. ¿No puedo estar conociendo a alguien y que no seamos pareja? No entiendo que me quieran hacer novio de alguien», ha explicado el ex de Anabel.

«Me parece una chica encantadora», dice Omar Sánchez sobre Raquel Lozano

Hasta el momento, los dos han asegurado que no existe nada serio entre los dos, solo se han visto y hasta ahora se gustan y lo pasan bien juntos. Solo eso. «Cuando Alba Carrillo dio la noticia todavía no tenían nada, pero ahora sí se están conociendo. Es una confirmación oficial», han revelado desde el Fresh de Telecinco. «Sinceramente, nosotros cuando se va a producir ese encuentro no nos habíamos visto antes. Era conocernos como amigos, no somos pareja. Cuando saben los detalles de dónde y cuándo nos sorprende, Puede venir por parte de ella o mía. No hay ningún montaje«, ha insistido Omar.

«Me parece una chica encantadora, es muy guapa. pero nos hemos visto dos veces. No puedo decir que esté enamorado. Ahora mismo estoy conociéndola a ella y nada más», ha insistido en su intervención en ‘Sálvame’. Asimismo, ha dejado claro que solo ha tenido citas con Raquel. Está soltero y sin compromiso, pero solo la ha visto «a ella y a otras más no».

«Simplemente entraba para aclarar esto y no me estoy haciendo un víctima ni nada de eso, como dicen», ha añadido. «No me estoy haciendo ningún victima y si las personas no tienen sentimientos y no pueden ser reales así soy yo y así lo he sentido en cada momento».