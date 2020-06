Este sábado, Omar Montes volvía a protagonizar una polémica por saltarse las restricciones y normas de las autoridades sanitarias implementadas en nuestro país debido al Estado de Alamar. En concreto, el cantante asistía junto a otros famosos, entre ellos Susana Molina (‘Gran Hermano’, ‘La isla de las tentaciones’), a una fiesta en Madrid en la que había más de 100 personas. Una celebración totalmente ilegal teniendo en cuenta que la capital española se encuentra en Fase 2 y tan solo están permitidas las reuniones de hasta 15 personas.

Fue el propio boxeador quien compartió las imágenes de la fiesta a través de las redes sociales, haciendo así público la violación del estado de alarma. En las imágenes en concreto, se puede ver a un multitud de personas que no guardan la distancia de seguridad y no llevan puesta la mascarilla obligatoria. Horas después de que los vídeos del interprete de «Alocao» corrieran por las redes sociales como la pólvora, tanto él como la protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ han dado un paso al frente y han entonado el mea culpa.

«Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música», escribía en sus redes sociales. Asimismo, Montes insistía en que se desplazó hasta esta fiesta para «promocionar un tema» y jamás pensó que se iba a encontrar con esa situación.

Susana Molina también pide disculpas

Muy arrepentida, Susana Molina hacía uso de sus redes sociales para pedir disculpas por tal acto de irresponsabilidad. «Esto no es una justificación, sino un perdón. Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente«, explicaba.

De la misma forma, ha explicado que por mucho que intente pedir perdón, entiende que «nada de lo que haga va a ser suficiente» y admite que tenía que dar la cara después de que saliera a la luz los vídeos. «Lo siento muchísimo. Estoy superarrepentida. Hay muchas cosas que me gustaría aclarar pero justificarme ahora no sirve para nada», afirmaba.

Además, sobre todas las críticas que ha recibido por asistir a la fiesta ilegal, la joven reconoce que no iba a leer más mensajes porque sus más allegados ya le habían dado una reprimenda: «Todo lo que me digáis vosotros ya me lo han dicho y de forma más dura. No pretendo ser un referente para nadie. Me equivoco muchísimo y esto ha sido una más, un error muy grande».

El otro lío en el que se metió Omar Montes

Después de entregarle el cheque de ganador a Jorge Pérez, Omar Montes se quedó a la fiesta final de ‘Supervivientes’. Desde allí, el cantante quiso compartir algunos de los momentos que vivieron, demostrando que no hubo ni mascarillas ni tampoco se respetaron las medidas de seguridad vigentes para evitar los contagios por el coronavirus.

A través de sus redes sociales, el ex de Chabelita Pantoja mostró cómo disfrutaron de una noche de lo más especial. Todo sucedió el jueves 4 de junio cuando la capital española todavía estaba en la Fase 1 de la desescalada, por lo que estaba permitido hacer encuentros con amigos y familiares con un máximo de 10 personas. Sin embargo, en la sala donde celebraron la gran fiesta final, había mucha más gente de las permitidas.