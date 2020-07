Omar Montes ha explicado en sus redes sociales qué sucedió verdaderamente para que finalmente se cancelara a última hora su concierto de Málaga.

Omar Montes se convirtió este fin de semana en el foco de atención. El músico fue protagonista inesperado tras cancelarse un concierto solidario que debía ofrecer en el Festival Marenostrum por supuestamente haberse negado a utilizar mascarilla. La organización del mismo reveló que tanto el cantante como sus acompañantes mostraron una actitud incívica, por lo que se tomó la decisión de cancelar su actuación el domingo 12 de julio en Fuengirola. Una versión que el propio Omar ha negado de forma rotunda en sus redes sociales, donde ha dado sus primeras declaraciones al respecto. Horas después de que varios medios de comunicación se hicieran eco de la noticia, el que fuera ganador de ‘Supervivientes‘ relató junto a su equipo de trabajo lo sucedido.

«No me han pagado ni un duro. Solo he ido a un sitio benéfico…Soy una persona de riesgo. Mira que yo tengo la enfermedad del heno, la polinosis y me han llevado a un sitio y cuando he dado el cheque del dinero a niños que lo necesitan ha venido mucha gente. Le he preguntado al organizador del evento y me ha dicho que venía amigos y familiares y yo le he dicho que era persona de riesgo y que yo no tenía en ese momento mascarilla. Me podían pegar algo, me decía que no pasaba nada y me he hecho fotos con todos. Luego me dicen que habían cancelado el evento y la verdad es que no habían vendido suficientes entradas y no tenían para cubrir los gastos. Ahora me acusan…», comenzaba diciendo Omar en sus stories de Instagram. El joven estaba indignado con el trato que había recibido y con las acusaciones que se habían vertido sobre él, pues en el comunicado de la organización se llegó a poner en tela de juicio a Omar Montes después de que, según ellos, no quisiera ponerse la mascarilla.

Omar Montes: «Sois unos sinvergüenzas»

«No se puede ser tibio con estas cuestiones ni tolerante con actitudes que perjudican a todos». Indican, asimismo, que su prioridad es «velar por la seguridad de la población y de los asistentes», dijeron en el comunicado en el que se daban todos los detalles y motivos de la cancelación del concierto de Omar. Declaraciones que le hicieron estallar públicamente. «Sois unos sinvergüenzas. Me he venido aquí y tenía a mi abuela mala. Han dicho que no había prueba de sonido porque estábamos borrachos«, decía Omar. Él y su equipo han negado que esto fuera así, ya que todos son abstemios y, además, han hecho públicos algunos mensajes en los que otros artistas acusaban a la organización de, según ellos, no haberles pagado actuaciones pasadas.

Tras este cruce de palabras la organización del concierto se ha disculpado públicamente a través de sus redes sociales. «No es culpable de la cancelación. Pedimos disculpas por haber hecho público el comunicado de la cancelación del concierto, sin ser Omar culpable», han escrito en una imagen en su Instagram. Una fotografía de la que se ha hecho eco Omar Montes en sus redes sociales. «Ahora sí habéis hablado bien. Ahora los que han manipulado todo que lo paguen», ha respondido Omar.

Ver esta publicación en Instagram Comunicado oficial!!!! Una publicación compartida de Elegance Producciones (@eleganceproducciones) el 12 Jul, 2020 a las 12:06 PDT

Sus últimas polémicas

No es la primera ocasión en la que Omar Montes está en el ojo del huracán. El pasado mes de junio tuvo que pedir perdón después de acudir a una fiesta donde se reunieron más de 100 personas en una chalet de Madrid. Una celebración ilegal, ya que por entonces imperaba el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

«Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música», afirmó entonces en sus redes. Insistía en que se desplazó hasta la fiesta para «promocionar un tema» y no pensó que en la casa se reuniría tanta gente.

Además, Omar también fue noticia cuando después de entregarle el cheque al actual ganador de ‘Supervivientes 2020’, Jorge Pérez, se quedó en la fiesta final del reality. El cantante compartió algunos de los momentos de la celebración demostrando que no había mascarillas y tampoco se respetaron las medidas de seguridad.

Todo sucedió el jueves 4 de junio cuando la Comunidad de Madrid aún se encontraba en la Fase 1 de la desescalada, por lo que solo estaba permitido hacer encuentros con un máximo de 10 personas. Sin embargo, en la sala donde celebraron la gran fiesta final, había muchas más personas.