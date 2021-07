La ganadora de ‘Supervivientes’ se está adaptando a su nueva realidad y no se despega de los hijos de Rocío Carrasco.

Días después de proclamarse como la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ gracias a la audiencia, Olga Moreno intenta, poco a poco, adaptarse a su nueva realidad. La concursante ya está disfrutando de los suyos y poniéndose al día sobre todo lo que ha ocurrido en España en su ausencia a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. A la espera de que le llegue su turno de respuesta en ‘Ahora Olga’, la empresaria recupera el tiempo perdido y no se despega de Antonio David Flores y sus hijos, Rocío y David Flores.

Después de una intensa fiesta de celebración del final de ‘Supervivientes’, Olga Moreno está dispuesta a recuperar el tiempo perdido y a no dejar escapar la ocasión de estar junto a los suyos. Este domingo, antes de su regreso a Málaga, la empresaria se ha dejado ver en la terraza del hotel de Madrid de lo más cariñosa con los hijos de Rocío Carrasco. La empresaria se mostraba muy atenta y cariñosa con David Flores, con el que se fundía en un cariñoso abrazo a la vista de todos.

Olga Moreno tampoco se ha despegado de su hija. La pequeña Lola se encuentra feliz de poder estar junto a su madre después de los casi cuatro meses en los que la empresaria se encontraba en Honduras. Así, hemos podido ver como la sevillana iba acompañada de la hija que tiene en común con Antonio David Flores a todas partes.

A lo largo de estas horas en las que ha podido volver a su nueva realidad, Rocío Flores se ha consolidado como su gran apoyo. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y la ganadora de ‘Supervivientes’ han compartido confidencias y risas durante su estancia en la capital española. A pesar de las adversidades a las que se han tenido que enfrentar a raíz del aluvión mediático que trajo consigo el documental de la hija de Rocío Jurado, lo cierto es que Olga Moreno ha regresado a España más fuerte que nunca y dispuesta a luchar y pelear por los suyos, tal y como ella misma dejó claro en su último día en Honduras.

Así está Olga Moreno tras ganar ‘Supervivientes’

A la espera de que se emita el debate final del reality de aventuras de Telecinco, así como el programa especial en el que contestará al desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, Olga Moreno se encuentra tranquila y agradecida a todas aquellas personas que han confiado en ella a lo largo de estos meses. Así lo ha explicado Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’ después de haber tenido una conversación telefónica con la mujer de Antonio David Flores. «No esperaba llegar tan lejos. Ella me ha comentado que no sabe a lo que se enfrenta. No creo que esté preocupada», comentaba el colaborador.

De momento se desconoce el día en el que Telecinco emitirá ‘Ahora Olga’, el programa de Bulldog TV en el que la empresaria responderá a todas las acusaciones que la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ hizo en su serie documental. «Cara a cara con la verdad, se enfrentará a la polémica y a sus detractores», se puede escuchar en el avance del mismo.