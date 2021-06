«¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», ha asegurado la concursante de ‘Supervivientes’ por el documental de la hija de Rocío Jurado.

Olga Moreno está pasando por una difícil semana en ‘Supervivientes 2021’. La concursante cuenta los días para poder regresar a España para reencontrarse con los suyos. A pesar de que Rocío Flores le recomendó que no hablara de la situación de fuera, la mujer de Antonio David Flores no puede evitar acordarse de su familia y compartir con el resto de compañeros algunos de las anécdotas más significativas de su vida. Así, durante ‘Conexión Honduras’, hemos podido ver cómo la empresaria ha vuelto a elogiar a David Flores y ha lanzado una advertencia hacia Rocío Carrasco.

Olga Moreno se ha acordado de su marido y de su hijastro, David Flores, en el día en el que se cumplía el aniversario de su boda. Por ello, la concursante no ha dudado en hablar acerca de cómo vivió el hijo de Rocío Carrasco su enlace. «Que fuerte que se llama igual que el padre, estaba más emocionado que él. Fue el primero que me dio el anillo, las flores… Fue la mejor boda del mundo y siempre me hace una carta y yo le hago un regalito. Me volvería a casar igual, pero las circunstancias…», comenzaba a relatar.

De la misma forma, la superviviente, en clara referencia a todo lo que está pasando fuera a raíz de la emisión del documental de la hija de Rocío Jurado, ha insistido que toca sacar fuerza y seguir hacia delante. «Vamos a estar bien, es lo que hemos vivido. Pero ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», esgrimía con dolor.

Olga Moreno también ha hecho hincapié en que cualquier persona en su misma situación hubiera hecho lo mismo y hubiera aceptado la situación de su marido y los dos hijos de este. Tras esto, desvelaba el cariñoso mote con el que llama a los hijos de Rocío Carrasco: «A Rocío la llamo ‘Rorra’ y a David, tesoro».

Después de ver el vídeo en ‘Conexión Honduras’, Belén Rodríguez se negaba a hacer ningún tipo de comentarios para no participar en el juego que estaba haciendo la concursante. «Me sigue pareciendo cruel que hable de unos hijos que no son suyos para hacer daño a Rocío Carrasco». Por otro lado, Gloria Camila Ortega prefería no salir en defensa de Olga Moreno y la acusaba de estar perjudicando su propio concurso, así como la situación de Rocío Flores.

Olga Moreno vive sus horas más bajas

La visita de la madre de Melyssa Pinto ha provocado que Olga Moreno se venga abajo recordando a su hija, así como a Rocío y David Flores. Mientras que veía la bonita estampa que estaban protagonizando Nela y la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, la empresaria no podía evitar pensar en la pequeña Lola y, entre lágrimas, gritaba que se quería marchar del concurso para poder volver a estar con su familia. A pesar de este bajón, sus compañeros han intentado tranquilizarla para que siguiera al pie del cañón para llegar hasta el final.

De la misma forma, durante la prueba grupal de la noche, en la que se valoraba la sinceridad de los concursantes, Olga Moreno ha vuelto a derrumbarse al ver su imagen oficial del cocuyos. «Me he emocionado al ver la fotografía, fue esto antes de venir aquí y tenía mucho dolor», decía la concursante. «Mucho dolor en la mirada, ¿vedad, Olga?», aclaraba Lara Álvarez. «Así es, yo nunca lloro y aquí parezco la llorona oficial«, matizaba la mujer de Antonio David Flores.

Antonio David Flores hace autocrítica tras el documental de Rocío Carrasco

Una semana después del fin de la primera parte del documenta de Rocío Carrasco, Kiko Matamoros ha explicado en ‘Viva la vida’ cómo se encuentra Antonio David Flores tras el aluvión mediático. Si bien en un principio se encontraba «desbordado» ante la tormenta mediática, ahora el excolaborador de ‘Sálvame’ habría hecho una reflexión sobre toda su vida junto a la hija de Rocío Jurado.

«Empieza a dudar de sí mismo, sobre si podría haber evitado determinados daños a sus hijos», sería la reflexión que Antonio David Flores le habría confesado un íntimo amigo y que tiene en común con Kiko Matamoros. «Le ha pedido perdón a sus hijos y ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien, pero que le perdonan y quieren estar a su lado», proseguía destapando el padre de Diego Matamoros.