La noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno no solo ha revolucionado el mundo del corazón. El bache en el matrimonio tiene en vilo a quienes fueron compañeros de televisión del malagueño, a quienes les llegan constantes informaciones sobre los movimientos de cada uno de ellos. Y es que desde que se supo que decidían poner punto y final a su historia se amor después de más de 20 años juntos, ninguno de los dos se ha pronunciado.

«Ya no hay vuelta atrás»

¿Cómo se encuentran? ¿Qué piensan hacer en los próximos días? ¿Piensa el exGuardia Civil emitir un comunicado? Son muchas las interrogantes y pocos los datos sobre la pareja que ayuden a despejar las incógnitas. En este sentido, cada nuevo dato adquiere un valor enorme ante el voluntario silencio de los protagonistas. Este martes, Kiko Hernández ha explicado que ha hablado con personas del entorno de Olga. Estas le han hecho saber en qué punto está la sevillana. Y al parecer, tiene muy clara su decisión. «Ya no hay vuelta atrás», le han dicho.

«Me dicen que está hasta el gorro y que a partir de ahora va a vivir su vida de verdad y no la vida de mentira que ha vivido con Antonio David», ha detallado el colaborador. «La decisión está tomada y le ha dicho a Antonio David se acabó».

«Se ha acabado», destaca Kiko Hernández

«Lo sé por gente muy cercana a Olga», ha puntualizado Hernández. Sobre los motivos por los que ni Olga ni Antonio David han hecho declaraciones, las personas allegadas a la empresaria no le han facilitado las causas, pero sí le han dejado claro que en cuestión de poco tiempo uno de los dos confirmará la mala noticia: «Igual aguanta 10 días, 15 días, un mes, pero se ha acabado».

En su opinión, Kiko Hernández está seguro de que el idilio de su excompañero y su mujer ha llegado a la recta final. «Creo cien por cien que es verdad, que hay separación. Yo llevo una semana desconectado y muchos ya lo sabíamos, y lo de la periodista (en alusión a Marta Riesco) también. Lo que no entiendo es estar en silencio una semana. Es lo más absurdo que he visto en mi vida», ha explicado el colaborador. «No lo confirma porque no le han hecho una buena propuesta económica. Y no lo va a hacer gratis desde el canal que ha creado en Youtube… Ese señor es un cajero automático andante. En cuanto le das cien euros suelta la parrala», ha aclarado.

El posible motivo de la ruptura entre Antonio David y Olga Moreno podría ser una infidelidad del andaluz. El pasado lunes, Jorge Javier Vázquez dejaba caer durante la emisión de ‘Sálvame’ que una compañera de Mediaset, la reportera Marta Riesco, mantiene una amistad especial con Antonio David. Y que de hecho fue ella quien confirmó a Ana Rosa Quintana la noticia de la ruptura de la pareja, lo que podría interpretarse como una información de que tiene acceso a información privilegiada. ¿Es ella la causante de la separación? La reportera de ‘El programa de AR’ ha salido al paso de los rumores a través de un comunicado.

Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, sale al paso de los rumores sobre su relación con Antonio David

«Llevo días años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala. Esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano. Algunos compañeros han aludido a mi desde un ámbito privado. No soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales. Durante estos días he sufrido un acoso, directamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación. El sueño de mi vida era trabajar en ‘El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Tengo el apoyo y el cariño de todos mis compañeros. Os pido poder ejercer mi profesión sin presiones», ha dicho Riesco en un escrito que leyó Ana Rosa en su programa. Y aunque la joven quiere mantenerse al margen de la historia, los propios compañeros de Mediaset han contado cómo han sido testigos de las muestras de complicidad entre ellos.

«Marta se ha emancipado hace unas semanas y hay informaciones de que podría ser para ver a su amigo Antonio David», ha dicho Jorge Javier Vázquez el pasado lunes. Para los que fueron compañeros del ex de Rocío Carrasco, las supuestas infidelidades de este en su idilio han tenido mucho que ver para agotar la paciencia de Olga de manera definitiva. En cuestión de días, uno de los dos romperá su silencio y despejará todas las dudas. ¿Lo hará la empresaria o Antonio David?