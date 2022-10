Los rumores sobre un posible distanciamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores llevan días sonando. Nadie había dicho nada hasta ahora, pero ahora la que fuera pareja de Antonio David Flores ha dado el paso de aclarar en qué punto está su relación con la joven. El hecho de que la sevillana confirmara su relación con Agustín Etienne ha provocado una revolución en la familia Flores, pero lo cierto es que Olga avisó con tiempo a la joven sobre su nueva ilusión.

Rocío Flores y Olga Moreno atraviesan su peor momento

«Quiero decir que Rocío se enteró de mi relación con Agustín dos semanas antes de que hiciera la entrevista con SEMANA. Se ha enterado antes que mi hija, que mi madre, que mis amigos… Yo quería que se enterara primero. La llamé, no me cogió y le mandé un mensaje», ha explicado sobre su manera de proceder con Rocío Flores, a la que tanto cariño tiene.

Ha querido confesar que atraviesa una crisis: «Nuestra relación no se encuentra en el mejor momento. Se ha enfado conmigo, pero no es la primera vez. Yo no hago daño a nadie, llevo un año y pico separada. Rocío y yo nos queremos muchísimo, cuando hay amor y cariño, todo va bien. Quiero verla aquí contigo, trabajando contigo», ha deseado Olga Moreno.

No entiende la decisión de Rocío de dejar a Agustín como representante

La relación entre Olga y Agustín ha llevado a Rocío a tomar la decisión de dejar a Agustín como representante. Esto es algo que no entiende la sevillana, que no duda en mostrarse en duda cuando le preguntan por ello. «No entiendo por qué ha dejado a Agustín como representante. Ella siguió haciendo sus cosas de trabajo con Agustín. A ella le cuesta digerirlo. La gente que me quiere y me ve feliz, son felices por ella», ha declarado como ‘pildorazo’ a la joven.

Olga Moreno confirmaba que felicitó a Rocío Flores

A pesar de que el buen rollo entre ellas ha desaparecido por el momento, Olga Moreno confesaba hace unos días que había felicitado a Rocío Flores por su cumpleaños. Rocío no la felicitó, lo que todavía avivó más los rumores de distanciamiento entre ambas. Sin embargo, los papeles se invirtieron y cuando cumplió Rocío 26 años la pasada semana, esta sí recibió la felicitación de Olga. La sevillana no dudó en confirmar que se había puesto en contacto con ella para felicitarla aunque su relación no esté pasando por su mejor

A pesar de confirmar que efectivamente le había felicitado, no quiso dar más detalles de cómo se había llevado a cabo esa felicitación. Desconocemos si había sido a través de una llamada telefónica, mensaje a través de Whatsapps o incluso videollamada. En cumpleaños anteriores, ambas han compartido instantáneas inéditas en una fecha tan marcada como es la de una nueva vuelta al sol. Sin embargo, ya la influencer no compartió ningún post el pasado 3 de octubre, día en el que cumplió años Olga Moreno.