Nuria Roca alquila un lujoso yate en Menorca tras su deuda con Hacienda

5 En medio de su polémica con Hacienda

No sería de extrañar si no fuera por los problemas que tiene con Hacienda. Hace unas semanas saltó la noticia de que había perdido su batalla judicial por haber ocultado sus verdades ingresos a la Agencia Tributaria desde 2005 a 2010. La presentadora tendría que pagar dos sanciones, de 86.749,16 y 126.880,77 euros, por no haber pagado el IRPF de 2005 y 2006, respectivamente. Y además tendrá que hacer frente a un pago de 309.475,66 euros tras haber perdido el recurso contra la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2005 y 2006.