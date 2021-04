Nuria Bermúdez ha emitido un comunicado después de las palabras de Rocío Carrasco este domingo donde habló de una inesperada llamada que esta le hizo

Este domingo, en el quinto episodio emitido de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco habló sobre el terror que vivió cuando Emilio Rodríguez Menéndez se convirtió en el abogado de Antonio David Flores. Rociíto contó un episodio en el que nombró a Nuria Bermúdez. Según la hija de Rocío Jurado, la que fuera modelo la llamó por teléfono para ofrecerle una información con el fin de buscar una foto y hacer más daño a Rocío y a Fidel Albiac. Tras este testimonio, Nuria Bermúdez ha roto su silencio a golpe de comunicado anunciando medidas legales contra Rociíto.

La abogada de Nuria Bermúdez anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco

En el comunicado al que ha tenido acceso SEMANA, Nuria Bermúdez acusa a Rocío Carrasco de que su relato es «absolutamente falso». Así reza dicho documento:

«Muy Sr. Mío: En mi condición de abogada de Doña Nuria Bermúdez y en relación con las manifestaciones efectuadas por Doña Rocío Carrasco, por medio del presente comunicado, le hago saber:

La Sra. Carrasco imputó en el día de ayer en el docureality «Contar la verdad para seguir viva» que mi representada se puso en contacto con ella y su actual marido, Fidel Albiac, para bajo el pretexto de facilitarle una información que la beneficiase en su divorcio, aprovechar el momento de la cita para que un tercero captase imágenes de Fidel Albiac y mi mandante y una vez manipuladas, borrando la imagen de Rocío Carrasco, fuesen utilizadas para algún fin que perjudicase a la pareja», comienza diciendo el mencionado texto de la letrada de Nuria.

«Dicho relato es absolutamente falso, puesto que Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada», sentencia dicho comunicado.

Lo que contó Rociíto este domingo en el último episodio de su docu-serie

Rocío Carrasco recuerda con terror el momento en el que Rodríguez Menéndez y Antonio David Flores se unieron y comenzaron a destrozarle la vida. «Era una situación terrorífica, de no dormir por la noche. Yo no sabía con que me iba a despertar al día siguiente. Yo miraba todo… el coche, la casa…. y nosotros no sabíamos que nos podía pasar», asegura.

«Rodríguez Menéndez tenía muchos contactos y tenía atemorizadas a personas muy importantes de este país. Era terrorífico y a Antonio David le viene como anillo al dedo. Lo usa y lo utiliza para llevar a cabo lo que él quería. Pasó de infundir miedo a infundir terror. Empiezo a tener llamadas muy extrañas de conocidos y desconocidos», confiesa. Precisamente, una de esas llamadas sería la de Nuria Bermúdez. Así lo relata ella.

«Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo… como siempre han hecho», ha confesado. Esta llamada sería comandado por el abogado de Antonio David Flores.