La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido dejar claro que le parece cuanto menos cuestionable que su madre, Rocío Carrasco, quiera borrar parte de su testimonio.

Rocío Flores ha vuelto a dejar a todos atónitos tras hablar de todo lo que se ha estado comentando durante los últimos días sobre la docuserie de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Después de que se haya conocido la decisión de la hija de Rocío Jurado de eliminar 11 minutos y 38 segundos de grabación de las nuevas entregas de sus episodios, la joven ha querido mandar un mensaje contundente no solo a su madre, también a los responsables de la cadena y del documental.

«Estoy viendo la docuserie de mi madre y el capítulo de hoy también lo veré. Me gustaría decir una cosa. Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del documental de mi madre porque me quiere proteger. Primero, cuando quieres proteger a tu hija, no haces un capítulo hablando de tu hija, por lo tanto lo de la protección lo pongo en duda. Pido a los responsables del documental y de la cadena, que quiero escuchar el testimonio de mi madre entero, quiero escucharlo, tengo todo el derecho del mundo», ha empezado diciendo.

Ha desvelado que hay ciertas cosas que se le escapan y asegura que le parece cuestionable la decisión de borrar parte del documental. «Me parece irónico, porque se dice que ha levantado teléfonos para que no se emita, pero se sienta con sentencia en mano. Al equipo médico que tiene, que le recomienda no hablar conmigo, pero sí contar la historia en televisión con cuatro millones de espectadores. Lo único que me pregunto es… ¿Mi hermano está metido en mi pack? ¿No habla con él? No se interesa por su salud, por cómo está… Me parece cuestionable que ahora se oculte un testimonio que está grabado desde hace un años. No tengo miedo a nada. Yo sé muy bien lo que he vivido en esa casa y con eso me quedo», zanja.

Le parece cuestionable que se oculte parte del testimonio

Aún así cuenta que lo que cuenta Rocío Carrasco es su verdad. «Ha sido ella la que ha dado el paso de sentarse con sentencia en mano, quiero que se emita todo. No tengo miedo. Estoy destrozada, para mí no es agradable, lo paso mal, pero no creo que tenga que estar llorando por las esquinas. En el mundo de la televisión somos muñecos, pero yo antes de ser un muñeco, soy persona. Creo que no todo vale. Ya no me llames a mí, pero llama a tu hijo».

Este miércoles se emite un nuevo capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En dos partes, Rocío Carrasco empieza contando lo ocurrido desde 2006. Además, habla del grave accidente de Ortega Cano, así como de Rosa Benito y de la apertura del testamento. En la segunda entrega, Rocío Carrasco contará todo sobre el desagradable suceso que ocurrió con su hija, del que han asegurado que se han ocultado cosas para no dejar mal a Rocío Flores.