La novia de Jordi Cruz, Rebecca Lima, ha denunciado a través de sus redes sociales que alguien utiliza su fotografía para estafar.

La novia de Jordi Cruz acaba de denunciar un caso de suplantación de identidad. Aunque tiene 40.000 seguidores en sus redes sociales, la joven ha sufrido en primera persona el hecho de que alguien se haga pasar por ella. Una imagen que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram, donde además ha contado que están pidiendo dinero, una estafa que le está dando más de un quebradero de cabeza. Para evitarlo, Rebecca Lima ha gritado a los cuatro vientos la pesadilla que está sufriendo, intentando evitar que alguien caiga en la trampa. «Se están haciendo pasar por mi con ese número de Whatsapp. No soy yo», comienza diciendo la pareja del chef. «Os pedirán dinero para mi país, por favor no caigan», continúa en sus stories.

Aunque Jordi Cruz no se ha pronunciado al respecto, a buen seguro estará apoyando a su pareja. Hastiada de la situación, Rebecca Lima ha compartido este mensaje tanto en portugués como en español con el único fin de llegar a todas las personas que pueda. En él, se puede ver perfectamente la imagen de WhatsApp que están utilizando para hacerse pasar por ella, así como el número de teléfono que están utilizando para estafar. Pero ¿qué condena puede tener la suplantación de identidad para fraude? En concreto, una pena de prisión de seis meses a tres años, lo que hace ver la gravedad del caso. No es la única famosa que ha sido víctima de este delito. Entre ellos Álex González, Antonio Orozco, Risto Mejide o Mario Vaquerizo, quien a través de sus redes sociales han denunciado haberle robado su imagen para delinquir o simplemente hacerse pasar por ellos, situaciones que han revelado en los últimos meses.

Jordi Cruz lleva ya dos años con esta guapísima brasileña. Aunque no son muy dados a hablar de su vida privada, lo cierto es que el chef recuperó la ilusión con ella tras su ruptura con Cristina Jiménez. Estuvo con ella 8 años, siendo poco después cuando inició una relación con Rebecca Lima. La joven es arquitecta y, además, tiene una empresa de ropa de baño a la que, por cierto, no le va nada mal. Aunque es cierto de que en sus redes sociales no suelen posar juntos, hay momentos en los que hacen una excepción, ejemplo de ello, cuando el pasado mes de marzo postearon un romántico beso en una terraza de la capital. «Mi persona favorita», escribió ella. Entonces, era habitual que se fotografiaran juntos, de hecho, cabe recordar la dedicatoria que le dedicó hace algún tiempo. «Tú eres, lo sé, lo supe. Te reconocí, eres, desde antes de encontrarte. Lo sé amor, eres tú», dijo.