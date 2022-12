Lleva 20 años interpretando a diferentes personajes en cine y televisión, pero su sencillez y cercanía se mantienen intactos. Norma Ruiz (40) nos recibe en su casa y nos muestra su parte más desconocida, la más natural y la más sincera. La actriz charla con SEMANA sobre la maternidad, el trabajo y sus planes de boda con su pareja, Bosco James.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?

Respuesta: En esta casa llevo aproximadamente 12 años. Me vine aquí en el 2010.

P: ¿Es tuya o de alquiler?

R: Mía. Estoy hipotecada como media España (se ríe).

P: ¿Y cuál es la parte de la casa que más disfrutas?

R: El salón lo disfruto muchísimo porque al final es donde más vida haces.

P: ¿Y te has encargado de la decoración?

R: Yo tenía una idea de lo que yo quería porque tenía muchísimas ganas de hacer un cambio. Desde que había llegado no había hecho nada y me apetecía darle una vuelta al salón, que tuviese más luz, aprovechar más los espacios. Y para todo eso tienes que consultar siempre a profesionales y yo diseñé este espacio junto con Mimmagallery.

P: La casa está muy ordenada y recogida, nadie diría que tienes una niña de dos años revoloteando por aquí…

R: (Se ríe) Yo creo que a los niños tienes que irles educando a que no tiren las cosas, a que no se pinta en las paredes de la casa…

P: ¿Quién le impone más las normas, tú o el padre Bosco?

R: Yo creo que nos repartimos porque los dos somos de educar. Lo que pasa es que a veces es muy difícil porque cuesta mucho estar diciendo que no. Al final los niños repiten todo y tampoco quiero que se críe en la negación del todo. Nosotros le llevamos a clases y nos gusta que participe y es una niña muy sociable.

P: ¿Hay una Norma antes y después de haber sido mamá?

R: Sí, porque yo soy una persona muy ordenada, muy metódica, me gusta tener todo muy bien y con la llegada de un niño se nota mucho el desorden (se ríe). Yo es que me he criado con mucho orden y mucha disciplina, lo llevo en mi ADN, pero mi hija me enseña cada día y no pasa nada.

P: ¿Y en tu día a día? ¿Compaginas bien el ser mamá con tu carrera como actriz?

R: Sí, los niños absorben mucho y luego el problema es que tienes que hacer mucho encaje de bolillos para llegar a las cosas. A lo mejor tienes una cosa por la mañana y justo la noche anterior tiene una mala noche, y eso que mi hija duerme muy bien y todo eso, pero los niños tienen sus momentos y luego es verdad que tú te organizas en función de las necesidades de ella.

P: ¿Y te cuesta separarte de ella?

R: Yo eso lo llevo bien. Yo sé que ella es feliz, está muy bien y está cuidada. Si mi hija está bien, yo también estoy bien y me realizo como persona.

P: Irradias mucha tranquilidad

R: ¡Sí! Tengo la sensación de que me estoy reinventando y saliendo otra vez. No es que haya estado escondida en ningún lado porque yo no he parado, pero es verdad que tengo una sensación de querer comerme el mundo, con muchas ganas de hacer cosas, de contar historias…

P: Me ha contado un pajarito que se aproximan muchos proyectos.

R: Todavía seguimos pendientes del estreno en abierto de ‘Señor dame paciencia’ y luego lo que hay es bastante cine. Me hace mucha ilusión porque tengo proyectos muy chulos. Lo que pasa es que todavía no puedo hablar de ellos…

P: Dices que tienes a la niña también apuntada a clases de música ¿Te gustaría que siguiera tus pasos?

R: Fíjate, es una carrera maravillosa, pero yo nunca la recomendaría. En esta profesión debes tener mucha fortaleza mental y no creerte nada, ni lo bueno ni lo malo. Debes estar muy centrado y eso es algo muy difícil.

P: ¿Has tenido muchas piedras en el camino?

R: Cuando tú llevas una línea de vida muy centrada y nada excéntrica, pues no tienes tanto amiguismo alrededor y en esta profesión hay mucho de eso.

P: Las épocas en las que no suena el teléfono ¿Cómo las llevas?

R: Es en la época en la que más centrado tienes que estar, en la que tienes que intentar reciclarte como persona y como artista y trabajar mucho la mente porque se te puede ir. Hay momentos en los que uno no entiende nada, no entiendes porqué te tratan de una manera u otra, es que no entiendes nada. ¿Si tú has sido noble y has sido honesta, por qué no te salen las cosas como te deberían de salir? Muchas veces proyectos por los que no daba un duro por ellos han sido un boom y proyectos que yo pensaba que serían muy importantes en mi carrera al final no ha pasado nada.

P: ¿Cómo viviste la popularidad que te dio ‘Yo soy Bea’?

R: Al principio no entiendes nada, porque al final, cuando tienes mucho éxito, no acabas de entender por qué pasa eso. Es una cosa como muy irracional y tu mente no la procesa porque no estamos preparados para eso, no estamos preparados para que todo el rato te hagan la pelota porque te hacen la pelota. Es así. La gente indudablemente lo hace. A veces lo hacen con interés, otras no, pero siempre hay una cosa que no es real. Entonces debes tener un entorno muy bueno y tú tener los pies en la tierra para darte cuenta de que esto va a pasar y que a lo mejor luego tienes otra etapa en la que no es así.

P: ¿Te cuesta decir que no?

R: He dicho que no a cosas, pero cuesta mucho decir que no porque luego te quedas con la sensación de que va a haber represalias, de que no te van a llamar… Pero yo creo que los actores debemos tener el derecho de poder decir que no sin que haya represalias, porque a nosotros nos dicen que no todo el rato y no pasa nada, es lo que tiene esta profesión.

P: ¿Eres de las que se buscan en internet?

R: Ya no, pero sí me he buscado antes. Yo era muy obsesiva con todo, con la imagen y con lo que decía, y eso te lleva a perder naturalidad.

P: Recientemente has bautizado a tu niña, pero ¿y la boda para cuándo?

R: (Se ríe) Pues no lo sé. En cualquier momento. Yo creo que al final el problema con esto es que se pasan los tiempos. Luego vino la pandemia y cada vez te da más pereza. Pero bueno, en cualquier momento puede suceder. Yo estoy muy contenta y feliz.

P: ¿Y lo veremos en Semana?

R: (Se ríe) Te he dicho que ya no me cierro a nada.