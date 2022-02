Hace unos días que Nika, la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’, confesó que había puesto punto y final a su relación con Jordi Roselló, padre de su hija Stella Rose. La separación no ha sido reciente, sino que hay que irse hasta el pasado verano, que fue cuando decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, no ha querido confesarlo hasta ahora. Además, este 2022 está siendo el año de las confesiones para la triunfita, que también ha querido desvelar que hace 16 años fue la primera vez que tuvo que ir a terapia por una depresión que padeció. Después de anunciar su separación revela que ha padecido depresiones y ha querido darle visibilidad a esta enfermedad.

Nika confiesa que ha padecido diferentes depresiones desde hace 16 años

Después de separarse quiso confesar los problemas de salud mental que ha sufrido a lo largo de los años. «Hace poco tuve una conversación con alguien que acababa de conocer sobre cuantas depresiones habíamos pasado y cual había sido la peor (con toda naturalidad)», ha comenzado contando. «Eso hace 16 años (que fue la primera vez que fui a terapia con una depresión diagnosticada) para mí era más que impensable», decía, revelando los estigmas que hay alrededor de los trastornos de salud mental.

Nika recuerda todas las definiciones que se hacen de este tipo de enfermedades de salud mental a lo largo de los años: «Por favor, la depresión es de loc@s, débiles, de tristes, de caprichosos que no valoran lo que tienen…encima te sientes culpable cómo si no fuera suficiente ya… 🤦🏽‍♀️», ha escrito en uno de sus post de Instagram donde ha querido sincerarse y dar visibilidad y normalizar este tipo de situaciones. La que fuera cantante, que dejó la música para hacerse instructora de yoga, revela que «hay muchos motivos por los que puedes sentirte arrastrad@ hacia el lado oscuro. Y aunque me ha costado sentirlo así, nunca fue mi culpa. 💪🏽«.

Quiere normalizar el hecho de acudir a terapia por problemas de salud mental

Este post tuvo lugar el pasado 13 de enero, días antes de la muerte de su madre y que coincidía con el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: «En días cómo hoy me alegro de que existan las redes sociales para normalizar y hacer visible una enfermedad como esta y sensibilizarnos hacia quienes la sufren o la hayan sufrido». Y añade: «Por eso es importante identificarla y pedir ayuda a profesionales, y si eres tú quien se la identificas a alguien regálale tu escucha, tu comprensión y tu cariño. Y tu abrazo también🤗 #nika #diamundialdepresion #luchacontraladepresion», sentenció en su post.

Tan solo unos días después de hacer esta confesión sobre sus problemas de salud mental, Nika se llevó un fuerte varapalo en su vida personal: la muerte de su madre. La que fuera triunfita compartió una desgarradora carta despidiéndose de su progenitora: «La vida hoy me ha arrancado el corazón de cuajo💔 Mi mama bonita💔😭 Tu nos sacaste esa foto tan preciosa, cómo muchas otras, ¿te acuerdas?«, comenzaba diciendo en una publicación unos días después de confesar también sus problemas de salud mental. » La mejor mamá, la mejor abuela, la mejor mi mami💔Necesito entender que está pasando. No se que hacer con este dolor y esta tristeza. Descansa ya y cuida de Verdy que hoy justo hace un mes que también se fue. Te queremos mucho abuelita Pilli💫», añadió.

Desde el fallecimiento de su madre, Nika ha hablado en diferentes ocasiones del vacío que le ha dejado la pérdida de su progenitora: «Si hay algo de lo que puedes estar orgullosa mama, es que dejaste en mi mucho amor. Es lo que he sentido que soy y doy desde siempre», comenzaba diciendo. «Tristemente la vida me enseña que también existe el otro lado, el del corazón oscuro, el que me quiere convencer de lo contrario… pero no te preocupes, tu amor es mucho más fuerte💫😊🙏🏼❤️💫 Que tengáis una semana estupenda🙏🏼 #nika #tequieromama #goodvibesonly», ha terminado diciendo.

La extriunfita anunció la separación de Jordi Roselló

Ha aprovechado su presencia en redes sociales para anunciar su separación: «Hace muchos años decidí exponer/compartir lo mínimo mi vida sentimental. Pero en este punto tan doloroso de mi vida después de perder a mi madre y para no seguir recibiendo comentarios incómodos ni mensajes especulando, siento la necesidad de compartir que Jordi Roselló y yo no somos pareja desde julio del año pasado». Y ha añadido Nika: «En ese proceso tan difícil y duro para todos por todo lo que esa decisión conllevó, siempre hemos mirado y priorizado el bienestar de Stella Rose , que para nosotros es lo más importante y precioso de nuestras vidas».