Nick Carter no levanta cabeza desde hace unos meses y es que los problemas se le amontonan, coincidiendo con la trágica muerte de su hermano, Aaron Carter, que, por otro lado, también denunció lo que ahora nos traemos entre manos. El cantante de Backstreet Boys ha sido otra vez demandado por una supuesta violación y agresión física, aunque esta vez el asunto parece más turbio si cabe que las anteriores, pues la víctima es Shannon Ruth una mujer de 39 años con autismo que en el día en el que señala que sucedió la agresión tenía tan solo 17 años, por lo que era menor de edad. Según su declaración, este desagradable suceso tuvo lugar en 2001 tras un concierto de la banda juvenil.

Pero Shannon Ruth no está sola en su demanda, pues junto a ella otras tres jóvenes acusan a Nick Carter del mismo supuesto delito de violación y agresión física. Ella se ha armado de valor y ha confesado lo sucedido veinte años después en una rueda de prensa tras haber formalizado la denuncia, mientras que sus compañeras de tragedia han preferido guardar el anonimato por miedo a las represalias y a la repercusión mediática del caso. “Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Cartel me violara”, ha dicho con contundencia esta mujer con autismo, que asegura haber sido agredida sexualmente por el cantante cuando era menor de edad.

Los hechos que narra la víctima tuvieron lugar después de un concierto de Backstreet Boys celebrado en Tacoma, Washington. Al parecer, ella estaba haciendo cola junto a otras fans del grupo para llevarse a casa un autógrafo de sus ídolos juveniles. Nick Carter la vio haciendo cola y le invitó a subirse a su autobús y, según narra ella en la rueda de prensa y también consta en la demanda presentada, la invitó a beber alcohol pese a saber que era menor de edad. Después, la llevó a una cama que había dentro del gran vehículo, donde se produjo la violación y la agresión física que denuncia: “Después de violarme recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, narra con crudeza Shannon Ruth, que además añade que era virgen por aquel entonces y que encima fue contagiada con el virus del papiloma humano, lo mismo que han afirmado las otras tres víctimas que cuentan historias similares, pero que han preferido no dar la cara ante los medios.

Shannon Ruth ha querido protegerse de posibles ataques por su testimonio y ha querido dejar claro un punto antes de que nadie lo utilice en su contra. Es “autista” y además sufre una “parálisis cerebral”, como así ha detallado, pero subraya que este suceso protagonizado supuestamente por Nick Carter es “lo que más me ha marcado en mi vida”. Con esta certeza, el deseo de la víctima es que esto pare, pues tiene constancia de que el cantante ha sido denunciado por lo mismo en varias ocasiones, incluso por su propio hermano: quiere “impedir” que Nick Carter “agreda a más adolescentes y mujeres” y dejar claro que la industria de la música “sigue mirando para otro lado”. A la vez, anima a posibles víctimas a dar el paso y denuncien su propio caso, que el silencio solo beneficia al agresor y sigue lacrando sobre la autoestima de las jóvenes agredidas.