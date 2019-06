Natalia Lacunza (‘OT 2018’) ya tiene canción: así suena su primer single

View this post on Instagram

Es un plaser poder anunciaros que Nana Triste saldrá el 14 de Junio, y más plaser todavía es contaros que hice esta canción con una de las personas más talentosas de spain, Alvarico (@guitarricadelafuente) Esta es la portada de la canción!!! Espero que os guste tanto como a mí 🕊💛 El dibujo es de @carmenrocaigual ✨