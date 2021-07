Nagore Robles y Sandra Barneda han encontrado el momento perfecto para viajar a Cascais, Portugal, su destino favorito para desconectar de la rutina. Os enseñamos el exclusivo hotel en el que se alojan estos días con sus mascotas.

Nagore Robles y Sandra Barneda han encontrado por fin el momento perfecto para disfrutar de sus vacaciones de verano. La pareja ha tenido que estar unos días separada por motivos laborales. La primera de ellas tuvo que viajar a Ibiza para cumplir con un compromiso con la agencia de representación de Dulceida, y la segunda, ha tenido que estar fuera de España para grabar la nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’, que se hace cada año en República Dominicana.

Pero todo llega. Tras semanas de intenso trabajo, la pareja ha viajado al que es uno de sus destinos favoritos de vacaciones. Se trata de Cascais, Portugal. A sabiendas de que la situación por el Covid-19 todavía no permite viajar con libertad, ellas se han decantado por repetir experiencia en el país vecino. Allí se han alojado en el hotel The Oitavos, ubicado en la playa de Guincho y la ciudad de Cascais. Es un exclusivo hotel que cuenta con todas las comodidades.

El resort se encuentra situado en un lugar idílico, en el Parque Natural de Sintra, una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque no han desvelado en qué tipo de alojamiento se han alojado, lo cierto es que se puede ver en uno de los Stories de Sandra que cuentan con una habitación con terraza, por lo que podría tratarse de la habitación premium. Los precios para habitaciones para dos personas oscilan entre los 400 y los 700 euros.

Nagore y Sandra se alojan en un exclusivo hotel en Cascais

El hotel propone a sus clientes numerosas actividades al aire libre, como surf o yoga. Además, cuenta con un campo de golf para los aficionados a este deporte. Cabe destacar que es un espectacular resort con 142 habitaciones, decoradas con cuidado y detalle. La mayor parte de las habitaciones cuentan con vistas al mar y también hay una piscina con solarium. El hotel también tiene un spa para que si el cliente así lo desea, se relaje con un masaje.

Unos días estupendos para desconectar de los meses de trabajo

Aunque no están compartiendo muchos aspectos de sus vacaciones, Nagore, que es más activa, ha querido definir un ratito con su perro como un momento de mucha felicidad. Ha compartido los paseos que está dando con su mascota por el increíble paraje en el que se encuentra el hotel. Además, ha compartido algunas fotos desde la playa. «Hoy me los he comido a besos a los dos 🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙🌊💙

#muchoamorpocosurfypocoyoga #nagorerobles #nashgore #dragongirl #holiday #cascais #portugal«.

Por su parte, Sandra Barneda compartía desde su Instagram una publicación que ha estado firmada por Nagore: «Hola, soy @nagore_robles y he robado el móvil a mi chica jajajaja Menudo fotógrafo, no puedo amarlos más. Cariño cuando veas esto, Sonríe 😊», ha escrito la colaboradora de televisión con una foto de Sandra en bañador.