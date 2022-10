Sara Carbonero y Nacho Taboada comenzaron su historia de amor el pasado mes de abril. Aunque han querido ir poco a poco, seis meses después su relación se va afianzando. Ya sea ampliando lazos familiares o paseando con toda la naturalidad su complicidad, algo que acaba de suceder, aunque sea fuera de nuestras fronteras. Con motivo del 36 cumpleaños del músico, los dos han hecho las maletas y han viajado a Copenhague, Dinamarca, donde como dos turistas han disfrutado de esta ciudad cosmopolita y de toda su oferta cultural, eso sí, en la mejor compañía.

Tanto ha sido lo que han sentido durante su escapada exprés que Nacho Taboada ha publicado la primera foto de Sara Carbonero en sus redes sociales. Si bien es la última imagen de su carrusel, lo cierto es que este paso revela que su relación marcha a las mil maravillas. Con un sombrero, mirando a cámara y junto a un canal, Sara Carbonero posa para su chico, una imagen que habla por sí sola y que ya ha alcanzado cientos de likes. No solo por la instantánea, también por el texto que le acompaña y es que en él hace una reflexión sobre qué siente cuando cumples años.

«Y ahora, más que hacernos adultos, nos vamos deshabituando a ser jóvenes. Así vamos dándole vueltas al sol sintiendo mucha gratitud por dentro. La gratitud se proyecta. Nos impulsa a hacer el bien y desearlo para los demás. Es un deseo de compartir y de buscar el encuentro. Parafraseando a Vetusta Morla, no llovió finalmente en el canal de Copenhague, pero la corriente sí que nos enseñó el camino hacia el mar«, ha escrito Nacho Taboada. Poco antes la periodista posteaba una melancólica imagen a la que añadía un pie de foto que no pasaba desapercibido para casi nadie: «MÅNGATA. Palabra sueca que no tiene traducción, es el reflejo a modo de camino que deja la luz de la luna al reflejarse en el agua. (O uno de esos instantes en los que te quedarías a vivir para siempre)».

Su otro viaje, esta vez por España

Fue a finales de septiembre, hace tan solo unas semanas, cuando publicamos fotografías inéditas de Sara Carbonero y Nacho Taboada en Sigüenza (Guadalajara), periplo en el que se hospedaron en un parador y en el que se relajaron de cara a la rutina que les esperaba. Poco después han viajado de nuevo, eso sí, esta vez fuera de España y por un motivo muy especial, el primer cumpleaños de Nacho Taboada junto a su novia.