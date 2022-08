El estado de salud de Nacho Palau sigue preocupando a sus familiares, amigos y seguidores. Hace unos días, el concursante de ‘Supervivientes‘ desvelaba que le habían detectado un cáncer de pulmón y que iba a comenzar de manera inmediata el tratamiento para atacar cuanto antes a esta enfermedad. Sin embargo, tras las tres primeras sesiones de quimioterapia, el valenciano tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital Clínic de Valencia. Un hecho preocupante siendo conscientes del delicado estado de salud en el que se encuentra. Han pasado casi 24 horas desde que se informara sobre la situación actual del ex de Miguel Bosé cuando él ha querido reaparecer en sus redes sociales y tranquilizar así a todos sobre cómo se encuentra. Desde que conociera el diagnóstico de su enfermedad, ha querido compartir con sus seguidores, quienes le hicieron finalista del concurso más extremo de Telecinco, conocedores de su estado de salud. Por este motivo, no es de extrañar que haya decidido compartir nuevo contenido en su perfil de Instagram para así, de alguna manera, tranquilizarlos. Lo cierto es que no ha querido mucho sobre en el estado en el que se encuentra pero las imágenes que han compartido dan a entender que se encuentra mejor. «Ya hay días de calma», se puede leer en una de las dos instantáneas que ha compartido a través de sus historias.

¿Cuándo anunció Nacho Palau que padece cáncer de pulmón? El 25 de agosto de 2022, Nacho Palau anunció su enfermedad a través de un comunicado.