Nacho Palau, firme en su decisión: seguirá su batalla judicial con Miguel Bosé por sus hijos

Después de varios meses alejado de la televisión tras haberle sido diagnosticado un cáncer, Nacho Palau reaparecía en la pequeña pantalla y lo hacía frente a Paz Padilla en 'Déjate Querer'. El valenciano se sinceraba acerca de cómo había vivido todo este tiempo y las secuelas que le había dejado el tratamiento contra la enfermedad. En su charla con la humorista, el que fuera concursante de 'Supervivientes' también reveló que a pesar de estar cada vez más cerca de Miguel Bosé seguirá adelante con su batalla judicial contra él por el bienestar de sus cuatro hijos.

En 2020, Nacho Palau interpuso una demanda de filiación de sus dos hijos con la intención de que se reconociera que los cuatro son hermanos. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) falló a favor de Miguel Bosé, algo que provocó que el valenciano recurriese. A este respecto y después de confirmar que ha habido un acercamiento con el cantante después de que se enterase de que le habían diagnosticado cáncer, el valenciano reconocía en 'Déjate Querer' que seguía adelante con su batalla judicial para que reconocieran que sus cuatro hijos son hermanos. "Lo legal no lo he parado, una cosa no quita la otra", comentaba. El escultor insistía en que no podía ser que por la "inmadurez" de los adultos sus cuatro hijos estuvieran separados.

"Me siento igual de responsable que Miguel. Las leyes tienen que ponerse a la altura del momento en el que están. Quiero que se llegue a entender que con el tiempo lo hemos sabido llevar, lo hemos pasado mal, los niños lo han entendido, pero conforme se van haciendo mayores les vas explicando más cosas", incide. De la misma forma, Nacho Palau considera que después del golpe de realidad que ha vivido haría las cosas de otra manera: "Estaba muy confiado en que no iba a pasar nada y en el caso de que pasase no se iban a separar los niños".

Nacho Palau se muestra orgulloso de todo lo que ha hecho por sus hijos

Echando la vista atrás, Nacho Palau también se ha mostrado muy orgulloso de todos los pasos que ha dado para darle a sus hijos todo lo que necesitan. "He demostrado que me da igual trabajar de lo que sea. He sido muy feliz. Me he metido en la cama muy orgulloso de llevarles a mis hijos de comer, pero creo que no se tienen que separar y por eso sigo en el proceso", asevera y hace hincapié en que los cuatro menores se reúnen cuando el tiempo lo permite y están en permanente contacto a través de videollamadas. "Considero que Miguel es igual de buen padre como yo y solo quiero que le vaya bien", insistía.