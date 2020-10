Te contamos todos los detalles de la esposa de Clemente Lequio, Corbie Gregory, con quien este lunes anunció haber contraído matrimonio.

A comienzos de esta semana Clemente Lequio soltó el bombazo. El hijo que tienen en común Alessandro y Antonia Dell’ Atte se grabó un vídeo para zanjar algunas de las polémicas que envuelven su vida, sin embargo, de manera inesperada desveló algo inédito sobre su vida. «Estoy casado«, espetó mirando a cámara. Muy pocos eran conocedores de que el italiano había dado este paso y había pasado por la vicaria, por lo que de manera inevitable todos los medios de comunicación se hicieron eco de su ‘sí, quiero‘. El joven de 32 años y su pareja desde hace varios años tienen una vida más que asentada en Miami, pero ¿quién es su esposa? Aunque él apenas da detalles de su mujer y son muy pocas las imágenes que ha publicado de ella, SEMANA ha buceado en la red para saber más detalles acerca de Corbie Gregory, la mujer con la que Clemente Lequio ha pasado por el altar.

Esta joven de ojos claros ha conquistado a Clemente y su relación sentimental se fraguó precisamente en el lugar en el que viven, Estados Unidos. Allí el primogénito de Alessandro llegó hace cuatro años, siendo en esta última etapa el período en el que su vida ha dado un giro de 180 grados. Tanto a nivel sentimental como profesional, ya que, además de encontrar a la mujer de su vida, ha pasado de ser DJ y doctorado en Ciencias Políticas a tener que adaptarse y trabajar de camarero. Cambios que ha ido haciendo al lado de esta guapísima joven que tiene su perfil de Instagram cerrado, pero de la que poco a poco se van conociendo algunos datos de su vida. Por ejemplo, su profesión. Y es que, tal y como ha podido saber SEMANA, Corbie Gregory trabaja de gerente en un lujoso hotel de Miami llamado Nobu Hotel Miami Beach que destaca por combinar la arquitectura japonesa con una excelente ubicación. Allí la joven lleva más de una década, por lo que su puesto de trabajo está más que afianzado y es muy estable.

En redes sociales procura hacer poco ruido y, por ello, ha querido privatizar su contenido. Aunque hay un detalle que deja ver que tiene una buena relación con su suegra, Antonia Dell’ Atte, pues ambas se siguen mutuamente en Instagram. Precisamente fue una fotografía en la que aparecía junto a ella la que desató el último enfrentamiento de Clemente con su progenitor, ya que Clemente y su esposa aparecían posando en bañador en la playa y hubo quien destacó que se apreciaba que el joven había engordado. Él no lo negó, pero sí se mostró molesto después de que su padre, Alessandro Lequio, le dijera un consejo sobre su físico: «Ponte en forma. Mens sana in corpore sano». Días más tarde de que esta ‘guerra’ comenzara a avivarse, Clemente ha aclarado que con su padre todo está bien. «Con mi padre no tengo ningún problema (…) Hablamos cada día y sobre este punto de vista no hay ningún problema», explicó el italiano en un vídeo compartido en sus redes sociales.