Muere la abuela de Sonsoles Ónega

La presentadora de ‘Ya es mediodía’ ha comunicado la triste noticia a través de una imagen del cementerio en sus redes sociales.

Dos semanas después de comenzar el 2021, Sonsoles Ónega ha recibido un duro golpe. La presentadora ha anunciado este sábado el triste fallecimiento de su abuela, a la que estaba muy unida.

A pesar de que es muy hermética a la hora de hablar de su vida privada, Sonsoles Ónega ha querido compartir su dolor con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. En concreto, la presentadora de ‘Ya es mediodía’ confirmaba que su abuela había fallecido y ya le había dado su último adiós este sábado. En concreto, la también escritora compartía una imagen del cementerio en pleno atardecer y totalmente cubierto por el denso manto blanco que ha traído consigo la borrasca Filomena.

Sonsoles Ónega sentía verdadera admiración hacía su abuela y siempre que podía no dudaba en hablar públicamente de ella. Hace unos años, durante una entrevista en COPE, la presentadora se emocionaba al hablar de la madre de su progenitora y desvelaba cuál era su truco infalible para coger confianza ante la cámara. «Pienso que es mi abuela Sole, que tiene 90 años, y a ella se lo cuento todo. Tiene que entender lo que contamos y es así como intento concentrarme. Me ha enseñado a trabajar y ahora que se está haciendo mayor, me enseña a envejecer con esa vitalidad que tiene”, comentaba.

El día que su abuela estuvo en ‘Ya es mediodía’

En abril de 2019, en medio de Semana Santa, Sole sorprendió a Sonsoles Ónega al presentarse en ‘Ya es mediodía’ para cocinar torrijas. En concreto, la abuela de 93 años de edad participó en una sección del programa dedicada exclusivamente a cocinar el plato tan típico de esas fechas. «No fardo yo de las torrijas de mi abuela«, decía la de Telecinco. En su encuentro, las dos derrocharon una gran complicidad que demostraba lo unidas que estaban abuela y nieta. Asimismo, Sole despertó las carcajadas de todos los colaboradores después de su contestación acerca de la participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’. «Eso yo lo veo más como negocio, un negocio que hace Telecinco», comentaba sin filtros.

Sole era una mujer luchadora que le inculcó a su nieta los firmes ideales de la igualdad de oportunidades. Así lo explicó la escritora en su blog en 2016 cuando decidió compartir con sus lectores una imagen de su abuela. En concreto, cuando se la llevó a ver ‘Las Constituyentes’, un documental de Oliva Acosta sobre las 27 mujeres, diputadas y senadoras, que participaron en la Legislatura Constituyente. «Se le saltaban las lágrimas escuchando a esas mujeres maravillosas. Cuando le dije que fuéramos a verlo, me dijo: ‘¡Me apunto! A ver si de una vez las jóvenes os enteráis de lo que hemos hecho las viejas por vosotras'», relataba la periodista con cierta emoción.