La diseñadora de moda suma un nuevo reto profesional junto a la entrenadora de las famosos que le va a permitir mantener la forma desde casa. Vicky Martín Berrocal cumplirá el sueño de muchos de sus fans, que podrán entrenar con ella.

Para Vicky Martín Berrocal estar en Portugal viviendo junto a su pareja, Joao Viegas Soares, no supone un problema a la hora de viajar a otros lugares. La diseñadora de moda está instalada en el país vecino, pero tiene que venir a España con asiduidad para cumplir con sus compromisos profesionales, así como para ver a su hija, Alba Díaz, que está instalada en Madrid.

Aunque no para y esto le obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa, esto no le impide seguir una rutina para hacer deporte. Normalmente le cuesta encontrar los momentos, pero ahora acaba de dar un paso más para obligarse a hacer ejercicio. Eso sí, con ayuda de su entrenadora personal, Crys Díaz, que es ya considerada la entrenadora de las famosas.

Muchos rostros conocidos cuentan con su ayuda para mantenerse activos y en forma. Pero ha sido Vicky Martín Berrocal la elegida para que se embarque en el último proyecto de la entrenadora. Desde el Día de Reyes, la diseñadora de moda está entrenando con Crys Díaz, unos vídeos que se publican en una plataforma vía online, que permiten a todos los interesados a entrenar como lo hace Vicky.

Este nuevo proyecto profesional le ayuda a estar en forma

Esto obliga a Vicky Martín Berrocal a entrenar y con ello cumple con el deseo de muchos de sus fans, que quieren entrenar como lo hace ella. Pero entrenar con y como lo hace Vicky no es gratis. Y es que para acceder a la plataforma hay que pagar 10 euros por la clase, que tiene lugar todos los miércoles a las 17:00 horas y que tiene una duración de 40 minutos.

Además, las plazas son limitadas para evitar los problemas de conexión: solo 1.000 personas podrán acceder a ella. Son clases en directo, pero lo bueno de esta plataforma es que si no has podido verla a esa hora, se queda grabada, lo que permite a todos a verla más tarde.

Este es el nuevo proyecto profesional que tiene entre manos Vicky Martín Berrocal, y que le ayuda a estar en forma cuando el ritmo de trabajo es tan alto que no le permite encontrar huecos para entrenar. Es tan solo un día a la semana, lo que hace que no tenga que modificar mucho sus planes.

No le impide seguir cumpliendo con sus obligaciones

Este nuevo reto llegaba justo cuando se atrevía con un cambio de look. Vicky Martín Berrocal siempre se ha preocupado mucho por su imagen. No solo hace deporte sino que cuida mucho su estilo. Incluye en su cuidado personal algunos cambios de look, aunque siempre han sido muy sutiles. Hasta hace unos días, cuando se dejaba ver con un radical cambio de imagen, que pasaba por ponerse rubia.

Cuando creíamos que se había atrevido con un cambio de imagen, nos dimos cuenta de que no era verdad. Y es que Vicky Martín Berrocal anunciaba que se había cambiado el color de pelo, pero poco después se dejaba ver con su característica melena castaña en las redes sociales. ¿Te hubiera gustado ver ya para siempre de rubia?