David Flores no acudió a la boda de su madre, Rocío Carrasco, no obstante, Olga ha desvelado 5 años después el verdadero motivo por el que se ausentó.

«Antes de que él se vaya para pasar el verano con el padre yo ya le había comprado su traje, su camisa, su corbata, sus zapatos y todo». Así explicó Rocío Carrasco la ilusión que le hacía que su hijo, David Flores, estuviera en su boda, sin embargo, el joven se convirtió en el gran ausente de su enlace. El ‘sí, quiero’ se celebró el 8 de septiembre de 2016, un día muy feliz en el que no dejaron de llorar y reír y que, desafortunadamente, se vio empañado porque su hijo no estuviera. Aunque en un primer momento se dio a entender que el niño no había acudido a la boda al encontrarse con su padre en Málaga, Olga ha comentado que nada más lejos de la realidad. Con una relación inquebrantable con su hermana, Olga ha comentado cuál fue el motivo real por el que declinó la invitación de su madre.

«Invita a su hijo por burofax», comienza diciendo. «Su hijo no quiere ir a la boda porque si a su hermana no la han invitado, él no quiere ir a la boda», ha dicho Olga Moreno cuando en plató le han preguntado por este día. David y su hermana Rocío Flores tenían y tienen una relación tan férrea que David prefirió ausentarse de la boda si su hermana no estaba entre los invitados. Entonces ya habían pasado cuatro años desde que Rocío Flores propinó una paliza a su madre, un fatídico día tras el que madre e hija no habían vuelto a mantener contacto. Si bien Rocío Flores reclamó públicamente esa invitación durante un debate de ‘GH VIP’, la joven no ha vuelto a tocar este asunto en un plató. Su madre sí que ha relatado que la enorme pelea con ella fue motivo más que suficiente para alejarlas y, a día de hoy, su relación no tiene visos de arreglarse.

A pesar de que la ausencia de David supuso un fuerte golpe para ella, la boda de Rocío Carrasco fue un día muy feliz para ella. Así lo recordaba ella misma en uno de los episodios hace ya algunas semanas: «Yo me he casado para toda la vida. Gracias a Dios sí. Esta es la única, la otra nunca existió. Creo en el amor, yo lo tengo, yo creo en él porque lo tengo. A manos llenas. Yo sé lo que es el amor, gracias a Dios, lo sé. Fui tan feliz ese día, se nos nota en la cara… Fuimos y somos muy felices, pero ese día fue muy feliz», dijo. En su gran día estuvo acompañada de muchos amigos y familia que sí quisieron estar presentes, entre ellos, Las Campos o el hermano de su padre, quienes le dieron la mano para disfrutar juntos de un día tan especial.