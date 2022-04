Este 27 de abril, ‘Sálvame‘ ha celebrado su décimo tercer aniversario rescatando a algunos de los rostros más conocidos y populares que han pasado por su programa. Uno de ellos ha sido Pipi Estrada, que ha regresado tras varios años alejado de los pasillos de Telecinco. Concretamente diez. El periodista deportivo ha llegado con fuerza. «Hace más de diez años que no piso terreno Mediaset. Cuando me llamaron para venir dije: «¿Estoy soñando?», asegura. Durante su primera intervención en la pequeña pantalla, el ex de Terelu Campos también ha hablado de Miriam Sánchez, con quien mantuvo una relación de más de seis años y una hija en común.

Miriam Sánchez: «Gracias por el apoyo al padre de mi hija»

«Es maravillosa, es tan entrañable, me produce tanta ternura, es un ser humano al que adoro… Dejó la televisión porque le tenía mucho miedo, pensaba que se la iban a jugar, pero ha sido muy hormiguita», ha dicho el periodista deportiva a la hora de hablar de su ex, que desde hace un tiempo arrastra diferentes problemas de salud mental. Tras escuchar las bonitas palabras de Pipi, Miriam Sánchez ha reaparecido para apoyarlo. «Gracias por el apoyo al padre de mi hija @PipiEstrada1», ha comenzado diciendo a través de un tuit que han podido leer sus más de 176.000 seguidores.

Durante la entrevista de Pipi Estrada, también ha hablado de sus enfrentamientos con Rafa Mora, al que aún no perdona su «traición» y al que se refiere como «Rata Mora». Precisamente con este adjetivo también se ha referido Miriam Sánchez a la hora de hablar del extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en el mensaje que ha compartido tras la entrevista de Pipi. «Y los ataques a Rata mora jajajjajajajjajaj en verdad poco se ha contado… pero ha sido una tarde muy entretenida@salvameoficial», ha asegurado.

Pipi Estrada siempre ha sido un gran apoyo para la que fuera colaboradora de televisión

Además, la que fuera colaboradora de televisión ha definido el regreso de Estrada a la televisión como «cuando vuelvas como el ave fénix, y hundas al culturista engreído». Tras sus palabras a través de Twitter son muchos los seguidores de Miriam que han querido arroparla en estos momentos. Lleva bastante tiempo alejada de la pequeña pantalla y no ha atravesado por su mejor momento personal. Sin embargo, Pipi Estrada siempre ha estado para ella a pesar de que en el 2013 tomaron caminos separados. A lo largo de estos años, el periodista deportiva siempre ha tenido buenas palabras para su ex y ha sido un apoyo fundamental para ella ante los problemas que ha atravesado.

A lo largo de la entrevista, Pipi ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su ex: «Tiene algo que no tiene todo el mundo: la gente quiere a Miriam. Os agradezco el cariño y la sensibilidad que habéis tenido con ella, porque habéis sacado su lado humano», ha comenzado diciendo. Y ha aprovechado su presencia en la pequeña pantalla para lanzarle un mensaje repleto de cariño: «Miriam, recuerda todo lo que vales, todo lo que eres. Aprovéchalo, disfrútalo, vuelve a recuperar esa autoestima y ese valor humano que tienes, porque tienes valores y porque le puedes hacer mucho bien a mucha gente a través de la televisión».

