La colaboradora ha compartido unas bonitas palabras en agradecimiento a Jorge Javier Vázquez en plena batalla contra el cáncer de pulmón que padece.

En los últimos meses, Mila Ximénez ha estado apartado de la esfera pública, alejada por completo de su trabajo en televisión y centrada en su lucha contra el cáncer. El periodo más reciente de su lucha contra el cáncer de pulmón que padece no ha ido como ella esperaba: ha sufrido recaídas y su estado físico le ha impedido regresar al trabajo, tal y como ella desearía. Sin embargo, no pierde el ánimo.

Hace menos de 24 horas, su amigo Jorge Javier Vázquez anunciaba su último parte de salud y comentaba que está positiva y que no ha tirado la toalla, ni mucho menos. «Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando y a seguir luchando», decía el presentador en ‘Sálvame’ el pasado miércoles.

La respuesta de la colaboradora al mensaje de apoyo de su amigo no se ha hecho esperar. Y este jueves por la mañana publicaba a través de su cuenta de Instagram unas bonitas palabras de agradecimiento. «Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero!», ha escrito la sevillana.

Lo cierto es que Mila tiene motivos de sobra para sentirse arropada. Hace apenas unos días, con motivo de su 69 cumpleaños, recibió un aluvión de mensajes de cariño, así como felicitaciones por parte de sus compañeros de programa y de otros rostros conocidos con los que mantiene una excelente relación.

Los amigos de Mila, volcados con ella

La primera en felicitarla fue Carlota Corredera, que le enviaba unas bonitas palabras desde el plató de ‘Sálvame’. «¡Ay Mila, qué ganas tengo de verte! Mañana es su cumple. ¡Felicidades Mila», le decía. También compartían unas palabras de cariño Kiko Hernández o Kiko Rivera, quien escribía esta emotiva misiva en su perfil de Instagram: «A veces la vida te pone por delante a quien menos esperas y eso me pasó contigo. Te mando el mayor de los besos en este tu cumpleaños. Felicidades infinitas @milaximenezoficial La familia Rivera-Rosales te quiere mucho ❤️».

Son muchos los amigos de Mila que se han volcado con ella. Unos le han transmitido su afecto en las plataformas. Otros han estado al pie del cañón y no la han dejado sola en sus revisiones médicas. Es el caso de Belén Rodríguez, Raúl Prieto, David Valldeperas o Belén Esteban, a quien pudimos ver el pasado 19 de mayo acompañando a la colaboradora al hospital de la Luz en Madrid para, un día más, ir a un chequeo.