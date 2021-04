Tal y como publica SEMANA en exclusiva, la colaboradora está ingresada en el hospital. Su amiga María Patiño ha ido a verla para acompañarla en estos difíciles momentos.

Tal y como ha revelado SEMANA en exclusiva, Mila Ximénez. se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Madrid. Son momentos complicados para la colaboradora de ‘Sálvame’, que ya lleva nueve meses de lucha contra el cáncer de pulmón que padece. Su paso por un centro sanitario no era lo que deseaba, desde luego. Pero por suerte está teniendo el apoyo incondicional de lo suyos. Desde su familia a sus mejores amigos se han volcado estos días en brindarle todo su cariño. Una de ella es María Patiño, que ha aprovechado su día libre en Jueves Santo para visitar a la sevillana en el hospital.

Ataviada con ropa deportiva, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha entrado a la Clínica La Luz de Madrid sola y con una enorme bolsa cargada de objetos. La gallega y la andaluza son grandes amigas, y aunque al principio de su enfermedad Mila llegó a reprochar a la periodista no estar muy pendiente de ella, lo cierto es que está muy pendiente de su evolución.

«Su amiga tiene un cáncer, pero ella tiene una perra. Ha cogido la perra para tener una excusa para no estar conmigo», se lamentaba Mila en septiembre de 2020, poco después de reincorporarse en ‘Sálvame’ tras las primera fase de su tratamiento. «Es verdad que me he centrado más en la perra… Lo siento», reconocía entonces Patiño. «Esto va para largo, tienes tiempo todavía», apuntaba la ex de Manolo Santana quitando hierro al asunto. A día de hoy, la colaboradora y presentadora de ‘Socialité’ ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y no la ha dejado sola en el comienzo de la Semana Santa.

Afortunadamente, Mila no está sola durante su ingreso. Sus hermanos Concha y Manolo, que también ha pasado un cáncer, están muy pendientes de ella. Su hermana Nani, -así como su cuñado-, también están al quite en todo momento. Y aunque su hija Alba ha regresado a Ámsterdam, donde vive con su familia, está en contacto constante con su madre.

Para alegría de Mila, su familia de Mila no es la única que la está cuidando. También sus compañeros de ‘Sálvame’ están demostrando cuánto la quieren. Algunos, como Raúl Prieto, director de ‘Viva la vida’, y David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, la han acompañado en algunas de sus sesiones de quimioterapia.

El apoyo de los colaboradores de ‘Sálvame’ a Mila Ximénez

Otros, como Kiko Hernández, Belén Esteban o Anabel Pantoja han dejado constancia de su afecto a través de las redes sociales. «Eres una luchadora», decía hace apenas unos días la sobrina de Isabel Pantoja.

