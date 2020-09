«Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha», ha insistido la colaboradora de ‘Sálvame’.

Tras alejarse un tiempo de la televisión después de conocer la noticia de que padecía cáncer, unos meses que dedicó a estar con los suyos y someterse a la quimioterapia, Mila Ximénez tomaba la decisión de regresar al trabajo. En su regreso a ‘Sálvame’, pasando antes por ‘Sábado deluxe’, la colaboradora fue recibida con cariño por sus compañeros y aprovechaba su intervención para reírse (con sarcasmo) de aquellos comentarios que ponían en duda su enfermedad. Ahora, harta de las continúas críticas que recibe, la periodista ha lanzado un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Junto a una imagen en la que aparece con la mascarilla obligatoria, Mila Ximénez ha asegurado que aquellas personas que ponen en duda su enfermedad no le hacen daño. Ante esto, ha hecho hincapié en que las conjeturas y comentarios de estas personas no van a hacer que se le quiten las ganas que tiene de luchar para acabar con su cáncer de pulmón.

«Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro. De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos», ha escrito la colaboradora de ‘Sálvame’.

Con esta decisión, Mila Ximénez zanja de una vez por todas todos los comentarios que hace por lo bajini durante el programa de las tardes de Telecinco sobre estas personas que cuestionan que la periodista estaría fingiendo su enfermedad, a veces, por el simple hecho de aparecer maquillada y con buena cara en el espacio de Mediaset. «Tú no tienes cáncer según las redes. Te están poniendo a parir», le recordaba Jorge Javier Vázquez hace unos días en ‘Sálvame’. «Lamento profundamente venir con este aspecto, maquillada, pero si queréis me rapo o vengo con muletas o no me maquillo. Pido perdón por trabajar en mi puesto de trabajo, porque no se me cae el pelo y por intentar superar una enfermedad», señalaba con cierto retintín.

La colaboradora continúa su lucha titánica contra el cáncer de pulmón que le ha sido diagnosticado. Lo hace con optimismo y feliz de poder acudir a su puesto de trabajo y no quedarse encerrada en casa al ser una persona de riesgo y ante la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. «Ahora lo que queda es seguir viviendo», es su deseo en estos momentos.

La vuelta al trabajo, un chute de energía para Mila Ximénez

Tras pasar por unas semanas complicadas, Mila Ximénez se muestra de lo más feliz en su vuelta al trabajo. «Me ha venido muy bien, me hacía mucha falta», decía la colaboradora horas después de volver a su puesto de trabajo. «He tenido altos, bajos, baches, subidas, escaladas, todo… pero todo bien», explica sobre los momentos delicados por los que ha pasado. Mila Ximénez, aún así, se muestra positiva, desvelando qué le toca hacer ahora: «Lo que queda es seguir viviendo que ya es importante. Para mí es seguir viviendo», decía.