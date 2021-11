‘MasterterChef Celebrity’ este lunes hizo historia. Arrasó con su máximo de temporada y, además, convirtió a ganadores a dos concursantes, algo que jamás había sucedido. Juanma Castaño y Miki Nadal se alzaron como vencedores, siendo este un auténtico bombazo que generó un gran revuelo en redes sociales. Horas antes de la gran final, el colaborador de ‘Zapeando’ se confesó sobre su talento culinario y su pareja, dos parcelas que actualmente ocupan gran tiempo en su vida. Su nueva ilusión, Helena Aldea, le ha conquistado, aunque de momento tienen una relación a distancia, ya que viven en comunidades diferentes. Pero, ¿se plantea pasar de nuevo por el altar? Haciendo gala de su humor, el cómico ha respondido sin tapujos a los reporteros gráficos, una actitud que llama profundamente la atención, ya que no suele contar apenas nada sobre su vida. Ha hecho una excepción y ha respondido a cuestiones que nunca había contestado frente a las cámaras.

Ella es una joven de 34 años, residente en Alicante y que posee una tienda de ropa con su hermana, sin embargo, quién sabe si el amor podría hacerle cambiar de ciudad. De momento, Miki Nadal está feliz, aunque no quiere apresurarse y tomar decisiones precipitadas en lo que a cuestiones sentimentales se refiere. Cabe recordar que hace dos años rompió con la madre de su hija, Carola Escámez, con quien firmó su divorcio en febrero de este mismo año. Tras muchos meses de litigios comenzaron de manera oficial caminos por separado, un instante que él se tomó con humor en sus redes sociales. Prueba de ello que se fotografiara brindando con champán: «La semana pasada fue una de las más tristes de mi vida pero esta semana estoy de celebración porque he vivido uno de los momentos que más deseaba que llegase desde hace tiempo».

De este modo, Miki Nadal puede afirmar que el talent de TVE se ha convertido en uno de los mejores proyectos que ha firmado este año. Un programa en el que inevitablemente homenajeó a las personas más importantes de su vida, entre las que se encuentra su madre, quien falleció hace algún tiempo. «Sabéis que hace poco ha fallecido mi madre. Me trae recuerdos de mi madre… El vaso de leche con galletas que ella me preparaba. A veces a ella a veces se le quemaba la leche y a mí me encantaba. Se levantaba todas las mañanas para hacerme el desayuno», dijo entre lágrimas mientras presentaba un plato que había hecho en su honor.

La final estuvo cargada de emociones y es que han sido 12 semanas de absoluto esfuerzo y dedicación. A pesar de que para algunos hubo momentos en los que quisieron tirar la toalla, cuando miran atrás lo hacen con un gran orgullo. Las bonitas sensaciones se apoderaron tanto del público como de los jueces, quienes aplaudieron la actitud de los concursantes en esta edición. «Sois un orgullo para MasterChef y también para la gastronomía», espetó Pepe Rodríguez. El buen rollo era evidente en el último programa, espacio en el que se volvió a demostrar que con trabajo los sueños a veces se cumplen.