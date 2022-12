Alexia Rivas vuelve a estar ilusionada de nuevo. La colaboradora de televisión tiene el corazón ocupado, pero ¿quién es el afortunado? Se trata de Mikel Lezama, Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa y quien tiene exactamente la misma edad que Alexia, 29 años. Ambos se dejan ver en compañía del otro, de hecho, acaban de disfrutar de una escapada de relax en Navacerrada, la sierra de Madrid, donde además de desconectar se han podido conocer un poco más.

Se ha visto a Alexia Rivas y este político aprovechando el frío de Madrid para deleitarse con otros paisajes de la ciudad, eso sí, han evitado ir y volver en el mismo día. Han aprovechado para dormir en un hotel conocido en la zona en el que cada habitación tiene un precio de más de 175 euros y conocer los alrededores así como su gastronomía. Las primeras imágenes de ambos han visto la luz en ‘Diez Minutos’, donde cuentan que se mostraron cariñosos y naturales ante las personas que había al rededor.

Mikel es donostiarra, estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Murcia y tiene un pasado futbolístico. Jugó en el Murcia B y fue, además, jugador de rugby en el Bera Bera, lo que demuestra su pasión por el deporte. De momento, ninguno de los dos ha dado pistas en sus redes sociales de esta etapa especial para ellos, redes en las que podemos ver las otras pasiones de Mikel, por ejemplo, su pasión por la comida, el esquí o los viajes.

Alexia, por su parte, dejó muestra en su Instagram de algunas fotografías en la Sierra de Madrid, imágenes que quién sabe si han sido fotografiadas por Mikel. En ellas enseña su look y no desvela la compañía con la que hizo este viaje exprés, eso sí, pone un corazón blanco que podría desvelar algo. «Viva la Sierra de Madrid», escribe sin saber que su escapada acapararía titulares poco después.

Cruzaron sus caminos hace aproximadamente dos meses, aunque no habían hecho por llamar la atención de su sintonía en el universo 2.0. Su último romance fue con Román Monasterio, ex de Lara Álvarez, sin embargo su relación no funcionó. SEMANA publicó en exclusiva esta unión desconocida, siendo semanas más tarde cuando ella comunicó que su historia había llegado a su fin. «Había cosas que no me cuadraban», espetó, una relación que ya forma parte del pasado.