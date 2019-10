5 Su nueva vida en Madrid

«Mi vida de ahora es muy ordenada. Me levanto a la misma hora que cuando tenía que entrenar o incluso antes. Como mucho mejor y hago deporte todos los días. Además practico deportes que antes no podía hacer como el pádel, la bici… También me gustaría probar con el esquí. Me acuesto pronto, sobre las once y media y suelo ver una serie o una película. A mí ahora lo que me enriquece es disfrutar de mis amigos, de mi familia, de mi pareja... de un día a día en Madrid que llevaba tiempo apeteciéndome porque me he tirado seis años viviendo fuera de Madrid».