Miguel Temprano no ha estado este fin de semana en ‘Viernes Deluxe’, pero tampoco se le esperaba. El periodista ha sido despedido fulminantemente del programa de corazón y su colaboración ha quedado sentenciada de muerte por decisión de la cadena. Una decisión que él ha querido compartir con sus seguidores de Instagram, al considerar que han sido muy injustos desde la cadena no solo por no contar más con sus servicios y dejarle sin una de sus principales fuentes de ingresos, sino por cómo se lo han dado a conocer y que él ve más propio de un capo de la mafia italiana que de una empresa en pleno siglo XXI.

Antes de que diese comienzo el ‘Viernes Deluxe’ en el que Gema Aldón defendió a su madre, Ana María Aldón, a la vez que atacaba de nuevo a Gloria Camila, Miguel Temprano soltó la liebre. El periodista aprovechó el altavoz de sus redes sociales para denunciar lo que le habían hecho, de cómo ha sido despedido del programa a pesar de que no habían terminado sus colaboraciones y la fea forma de informarle que ya no contaban más con su presencia. Su cabreo es mayúsculo y es que no comprende qué ha podido precipitar una decisión tan drástica e inesperada que le ha dejado de nuevo sin un puesto de trabajo fijo.

“Hoy tengo que comunicaros que ‘Deluxe’ y La Fábrica de la Tele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone”, ha comenzado a denunciar públicamente Miguel Temprano, cabreado por cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta dejarle fuera de un programa en el que ha colaborado los últimos ocho años de manera regular, aunque sin una silla fija. El periodista considera que su despido ha sido irregular y que se ha llevado a cabo “sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director Miquel que era una decisión de Telecinco y Mediaset. ¡Con dos cojones!”, sentenciaba Miguel Temprano, muy cabreado por quedarse fuera del proyecto ‘Deluxe’.

“En esta vida, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Siempre he valorado mi libertad de expresión y la libertad de información”, decía Miguel Temprano, que se une a amigos de la profesión que han dejado de formar parte de la cadena por diversas cuestiones, como es Gustavo González y Diego Arrabal. Con estos antecedentes, el periodista sentencia que “me voy con la cabeza bien alta de no haber traicionado en estos años mi línea ética, moral y profesional” y no dudó en dejar claro que “hay vida más allá de la televisión”, prometiendo con ello que regresará a los medios con fuerzas renovadas, aunque ya no sea en la pequeña pantalla y lo haga en otras plataformas, como así han hecho sus compañeros.

“A seguir caminando con la conciencia tranquila. Nunca he vetado a nadie: colaboradores o invitados. Me voy limpio y eso pocos podrán decirlo”, decía Miguel Temprano a sus seguidores para despedirse de su etapa en el ‘Deluxe’, que aunque ahora le duela decir adiós, le ha supuesto muchas alegrías. Es por eso que no se quiere despedir sin dar las “gracias a los que confiasteis en mí y a los que me habéis apoyado y entendido. Al resto… mucha suerte y mucha salud. ¡Todo llega!”, concluye los mensajes que han supuesto un gran revuelo en redes sociales, ante el despido de Miguel Temprano del ‘Deluxe’ y su salida de Mediaset.