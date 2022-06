En los últimos meses, la salud de Miguel Frigenti se ha visto resentida, algo que ha provocado que le ingresen en el hospital. El colaborador de ‘Sálvame‘ ha asegurado que está viviendo una auténtica pesadilla, pero no ha sido hasta ahora cuando ha explicado cuál es el motivo de su tercer ingreso. En concreto, el talaverano ha intentado tranquilizar a sus seguidores que esto se ha debido a una bacteria que le había provocado un cuadro de fiebre.

«Hace tres semanas, tuve mucha fiebre y tuvieron que ingresarme para controlarla porque no bajaba«, comienza a explicar Miguel Frigenti tras la pregunta de uno de sus seguidores. «Después de varias pruebas médicas, me dijeron que la bacteria que me había atacado era resistente a todos los antibióticos, de ahí que me hayan que tenido que tener ingresado y controlado. Voy todos los días al hospital de día para recibir antibióticos intravenosos. Acabo prontito», asevera.

El colaborador de ‘Sálvame’ deja claro que cada día falta menos para estar al 100% y deja claro que está «fenomenal». De la misma forma, para seguir tranquilizando a sus seguidores, Frigenti hace hincapié en que confía en su pronta mejoría y que por ello sí podrá estar presente en su actuación en el ‘Sálvame Mediafest’ junto a Ladilla Rusa. Telecinco pretende crear su propio Festival al estilo ‘Benidorm Fest’ para amenizar las noches del prime time. Miguel Frigenti ha preocupado a todos puesto que en un periodo de tres meses ha estado ingresado hasta en tres ocasiones. El primer ingreso fue en abril debido a una pielonefritis aguda, una infección en la uretra que afecta a los riñones. A principios de junio, fue ingresado a causa de unas dolencias y no ha sido hasta ahora cuando ha explicado lo ocurrido.

Su novio, su mayor apoyo en este tiempo

A lo largo de estos difíciles días, Nua, su pareja, se ha convertido en su mayor apoyo y el pilar fundamental para poder seguir adelante ante tal calvario. Miguel Frigenti está completamente enamorado y disfrutando día a día de una de las relaciones más estables que ha tenido a lo largo de su vida, tal y como él mismo ha explicado en sus redes sociales.

Sobre el joven, al que pudimos verle en el plató de ‘Secret Story’, el periodista asegura que es su compañero de viaje y reconoce que se siente muy orgulloso «de lo que creamos día a día». Lo que más le gusta de Nua es que “se descojona cuando me ve con cara de cabreado y me hace ver nada ni nadie es tan importante ni tan trascendental como para disgustarme”. Se trata de una de las relaciones más sanas que ha tenido el colaborador y solo el tiempo dirá si toman la decisión de poner el broche de oro a su relación y pasar por el altar.