Duros momentos para Miguel Frigenti, que ha pasado el fin de semana entre médicos al tener que acudir de urgencias al hospital aquejado de fuertes dolores de riñones que le han mantenido postrado, aunque reconocía que el mero hecho de estar tumbado suponía un calvario para él. El colaborador de ‘Sálvame’ ha sido el encargado de dar a conocer su cuadro clínico con sus seguidores a través de las redes sociales. Primero lo hizo con una foto suya en el centro de salud, lo que provocó un aluvión de mensajes de sus seguidores preguntándole qué le había llevado al hospital y qué le sucedía exactamente. La preocupación fue creciendo hasta que finalmente el también concursante de realities ha confesado el diagnóstico final que los profesionales que le han atendido le han resuelto.

“Tengo una pielonefritis aguda. Me duele toda la zona del riñón derecho y me están poniendo antibiótico para la infección y calmantes para el dolor. Este es el colofón a una semana de mierda. Debería haber mejorado algo desde esta mañana, pero he ido a peor. No podía ni estar tumbado en la cama del dolor que sentía por la parte baja de la espalda. Espero mejorar”, reconocía Miguel Frigenti para tranquilizar a sus seguidores, acercándoles el motivo de su dolencia y que ya está en manos profesionales para recuperar la salud, aunque aún deba permanecer en reposo a la espera de que la medicación recomendada haga su efecto y pueda recuperar cierta normalidad en su día a día.

La pielonefritis que ha hecho que Miguel Frigenti tenga que ir de urgencias al hospital a consecuencia de fuertes dolores se trata de una infección en la uretra que afecta principalmente a los riñones. Se traduce en fuertes dolores que le incapacitan y merman sus fuerzas. Sin embargo, su cuadro clínico se ha complicado con la aparición de otra afección, la cual daba a conocer también mediante sus redes sociales. La pielonefritis ha derivado a otra dolencia, una lumbociatalgia aguda, un punzante dolor que tiene su origen en la zona baja de la espalda, pero que tiende a bajar hasta el glúteo, la cadera y también afecta a las piernas.

Estas afecciones hacen que Miguel Frigenti no pueda estar frente a una cámara o en un plató y es que los médicos le han recomendado reposo completo, además de confiar en los medicamentos y la aplicación de calor local en la zona dolorida para así tratar de minimizar las dolencias que le mantienen postrado en cama, aunque esto también le suponga un suplicio, tal y como ha reconocido a sus fans. El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido compartir cada detalle de su estado con sus seguidores, mostrando incluso los seis tipos de medicamentos distintos que debe tomar para poner solución a su pielonefritis aguda inicial, que ha derivado a una dolorosa lumbociatalgia aguda.

