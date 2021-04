El cantante ha regresado este fin de semana a sus redes sociales con motivo de su 65 cumpleaños.

El pasado verano, Miguel Bosé se convertía en el centro del foco mediático después de hacer públicos diversos comentarios posicionándose en contra del uso de las mascarillas, además de hacer alarde de varias teorías conspiranoicas acerca del coronavirus. Después de desaparecer durante algún tiempo, el cantante ha regresado este fin de semana a sus redes sociales con motivo de su 65 cumpleaños. Eso sí, lo ha hecho publicando una retahíla de imágenes y con un enigmático mensaje.

En vísperas a su reaparición en televisión de la mano de Jordi Évole, Miguel Bosé ha reaparecido en redes sociales gracias a una nueva cuenta de Instagram. A través de varias imágenes en las que el cantante aparece en diferentes poses, el interprete de «Papito» ha querido festejar por toda lo alto su regreso con motivo de su 65 cumpleaños. «Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Pero, sobre todo, celebrar la verdad«, explica.

Orgulloso de soplar las velas, Miguel Bosé ya no mira al pasado y está centrado en las nuevas aventuras profesionales y personales que están por venir. Es por este motivo por el que el cantante hace una clara declaración de intenciones en donde ha involucrado a todos y cada uno de sus seguidores. «Hoy cumplo 65 años que paseo orgullosamente y que en breve estarán activos. Desde aquí os voy a ir contando. Os quiero con la misma fuerza, paz y luz de siempre, tal vez algo más lúcidas, más amables y más benditas de lo que acostumbrabais. Mi determinación y mis propósitos en la vida han sido fortalecidos e iluminados. Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón», asevera.

Este mensaje llega tan solo una semana antes de que laSexta emita el nuevo episodio de ‘Lo de Évole’, el capítulo en donde el famoso periodista se encuentra con Miguel Bosé para aclarar algunas de las polémicas que este último protagonizó en plena segunda ola del coronavirus. A pesar de que no se han especificado los temas de los que hablarán, está claro que el hijo de Lucía Bosé tiene que hacer frente a un sinfín de polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos tiempos. Todo esto se une en la misma semana a la participación de su sobrina, Palito Dominguín, en ‘Supervivientes’.

El polémico discurso negacionista de Miguel Bosé

El pasado mes de agosto, tiempo después de que Lucía Bosé falleciese a consecuencia del coronavirus, Miguel Bosé no dudaba en promover una manifestación a través de sus redes sociales que iba en contra del uso obligatorio de la mascarilla como medida para evitar la propagación del virus. Así, animaba a su más de tres millones de seguidores a asistir y dejaba entrever que él también estaría presente, aunque finalmente no lo estuvo.

Día sí y día también, Miguel Bosé acaparaba los diversos titulares de la prensa debido a su discurso negacionista. Aunque en un primer momento negó la existencia del virus y lo acusaba de ser «la gran invención del Gobierno», a los pocos días cambiaba de discurso y reconocía que «el bicho existe». «Nunca he dicho que no existiera el bicho, pero es verdad que su fuerza está disminuyendo, eso es oficial», comentaba. Con estas palabras, el cantante salía a la palestra después de que se viralizara unas imágenes en las que acudía a un centro comercial con la mascarilla (después de animar a sus seguidores a que no se las pongan).

El pasado 29 de abril compartió un mensaje con la intención de advertir a sus seguidores sobre los supuestos peligros de la red 5G. «Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios. Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates«, escribía junto a un vídeo de una conferencia de Thomas Cowan.