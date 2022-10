Se daba por hecho que Miguel Bosé ya había intervenido de una hernia discal en México. Una noticia que saltaba debido a que el cantante había cancelado la promoción de su libro ‘Historias secretas de mis mejores canciones’, sin embargo, la operación todavía no se habría realizado. Ha sido el propio artista el que ha aclarado su situación, así como ha contado la razón por la que no ha podido retrasarlo más. Si bien se ha visto obligado a cancelar muchos de sus proyectos por este motivo, lo cierto es que su intención es la de mantener a todos informados durante su ausencia. A través de un comunicado en el universo 2.0, Miguel Bosé ha dado todos los detalles de este problema de salud, algo que ha llamado la atención debido a que nunca suele dar explicaciones sobre su vida ante los medios.

«Querid@s tod@s, para vuestra tranquilidad y para que las malas lenguas no malmetan más de lo que ya han hecho, en breve seré intervenido de una hernia discal severa. Las vértebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años no aguantaron más y han pedido refuerzo por esta razón. Mis tareas de promoción, las de mi nuevo libro, así como las de la serie han quedado pospuestas y las retomaré en cuanto sea posible. Os tendré informados mientras tanto…Mientras tanto, disfrutad de esas dos joyas que están a punto de ver la luz y contadme. Abrazos, besos y otras chuches».

Eso sí, en la polémica que no ha querido entrar es en todo lo que le relaciona con Nacho Palau. Este miércoles se publicaba que Nacho Palau había roto su relación con Cristian Villela, información que su representante negaba a SEMANA y que, además, se había acercado a Miguel Bosé tras meses de batallas. Miguel Bosé habría tendido su mano a su ex para ofrecerle su apoyo debido a la enfermedad que padece, aunque sobre ello ha preferido no hacer ninguna declaración. Si le apoya prefiere hacerlo desde la distancia y no avivar ningún rumor que vuelva a relacionarles, al menos a nivel sentimental.

Ahora debe centrarse en él mismo, en su salud y será tras la intervención cuando deba descansar para recuperarse cuanto antes. Durante un tiempo permanecerá alejado del trabajo, pero ¿volverá a dar explicaciones sobre cómo se encuentra? Solo hay que esperar para descubrirlo.