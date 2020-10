La actriz y la presentadora de televisión ha querido compartir un problema de salud que tiene desde hace meses justo cuando empieza a ver la luz tras la rehabilitación.

Miguel Ángel Muñoz no es muy de contar ciertos aspectos de su vida por las redes sociales, pero lo cierto es que de vez en cuando hace una excepción. Pero no, las excepciones no pasa por compartir imágenes de su vida sentimental. En las últimas horas compartía un problema de salud que le ha llevado a pasar unos meses muy complicados. Se ha atrevido a compartirlo cuando ya casi está recuperado.

«Hoy es otro gran día! Hace 7 meses una contractura me empezó a hacer la vida imposible y debido al confinamiento no pude tratarme como necesitaba. El no poder salir de casa (de la de mi Tata) sumado al estrés del confinamiento, la responsabilidad y la falta de descanso, derivaron en un diagnóstico el 24 de Junio de 2 hernias discales cervicales entre las vértebras “C5-C6” y “C6-C7”», escribe detalladamente de lo que le provocó lo que parecía una simple contractura.

Esto ha tenido consecuencias: «Una de ellas me tiene pinzado el nervio y aparte del dolor más grande que nunca había experimentado se llevó la fuerza de todo mi brazo izquierdo incluyendo el tríceps y el pectoral. La solución para los neurocirujanos era tan sencilla como operar, quitar el disco y poner otra pieza. Pero en mi columna, debido a una artritis degenerativa y la cantidad de protusiones que tengo quizá no era la mejor idea», continúa explicando.

Poco a poco va retomando el running, a lo que es muy aficionado

Pero después de muchas pruebas y de varias consultas, Miguel Ángel Muñoz terminó acudiendo a la unidad del dolor del hospital, donde empezó con una rehabilitación que le ha llevado a sentirse mucho mejor: «Hasta que no pasé por la unidad del dolor a que me pincharan no empecé a ver la luz y 111 días después de rehabilitación continua, 6 días de natación a la semana + entreno funcional y bicicleta otros 5 días, físio y quiropractico, vuelvo a ver la luz!», cuenta sobre lo que ha tenido que hacer para recuperarse poco a poco.

«Empiezo a recuperar la fuerza en el brazo izquierdo y poco a poco voy estando en forma para recuperar la vida deportiva que me hace tan feliz! 😊 Hoy mis primeros 4K y espero que dentro de poco pueda volver a practicar Yoga! #Gracias a todos los profesionales que me habéis y estáis ayudando en el camino!», termina diciendo agradecido.

Está deseando volver a practicar yoga

Estos meses tan complicados no le han permitido hacer todo lo que le gustaría en cuanto a deporte. El actor es bastante activo y en su día a día no falta hacer running, yoga u otra tabla de ejercicios. Miguel Ángel Muñoz ha empezado corriendo cuatro kilómetros y espera ir ampliando la marca con el paso de los días. Lo que no ha podido retomar todavía es el yoga, otra de sus pasiones y que domina a la perfección.

Por ahora está centrado en el trabajo. Miguel Ángel Muñoz presenta ‘Como Sapiens’, un magacín dedicado a la gastronomía. El actor está acompañado por rostros muy populares que no dudan en contar su forma de disfrutar de la comida, sus secretos, sus trucos, productos favoritos y pasiones gastronómicas ocultas.