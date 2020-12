Michu ha cargado contra Gloria Camila después de que ella la tachara de mentirosa en sus redes, sin embargo, poco después ha borrado el mensaje

Lejos de quedarse callada y apaciguar las aguas entre ella y la familia de Ortega Cano, Michu ha utilizado sus redes sociales para avivar la guerra que estalló hace tan solo unos días. La joven que tiene una hija en común con José Fernando dio una exclusiva en la que llegó a decir que Gloria Camila le había negado 200 euros que previamente le había pedido para dar de comer a su hija, unas palabras que hicieron a Gloria poner el grito en el cielo. Tal fue su enfado que incluso tachó a su cuñada de «mentirosa» y sinvergüenza» y llegó a puntualizar punto por punto todas las polémicas que Michu había traído al presente. Negó que no estuvieran pendiente de la niña e incluso aseguró que le compraban ropa cuando viene a Madrid, pues viene sin maleta y que se quedaban con ella mientras Michu se iba de fiesta. Solo unos días después Michu ha utilizado sus redes sociales para responder a Gloria Camila, aunque minutos después se ha arrepentido y ha terminado borrando los stories en los que desahogaba con sus seguidores de Instagram.

«El finde que se refiere fue en 2019, justo después de operarme del corazón. Mi idea era despejarme y tomar algo con una prima, pero por el cambio de su horario laboral, lamentablemente me tuve que quedar en su casa. O sea, que para un día que tenía para salir sin responsabilidad ni pude», ha asegurado Michu. La joven no da crédito a lo que dice la influencer y la ha desmentido sin dudarlo ni un instante. «Respecto a la ropa de mi hija, me río. No podía coger peso porque estaba recién operada y para no llevar la maleta se llevó la muda en una taleguita. Listo», ha añadido. Tras estas duras y tensas declaraciones en la que desdice a la hija de Ortega Cano, Michu ha desvelado quién compró la moto a su hija, un regalo que Gloria Camila desveló haber hecho cuando vieron la luz las palabras de Michu. «La moto se la regaló el padre de la niña. Las medallas a quien corresponda. Y espero que todo esto pase porque, gracias a Dios, trabajo y estudio», insistió.

Mucho más conciliadora y siendo comprensiva con los últimos acontecimientos, Michu ha lanzado por último un mensaje que quién sabe si pondrá fin a la guerra o todo lo contrario. «Entiendo que Gloria esté dolida y me haya atacado así, pero, bueno, paz», ha dicho la que fuera pareja de José Fernando. Si bien en su entrevista agradeció a José Ortega Cano todo el apoyo que le estaba dando, incluso a escondidas de su familia, el diestro ha dado un puñetazo en la mesa y ha defendido a su hija Gloria Camila, ya que, según él, ella siempre está pendiente de su sobrina.