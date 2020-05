5 No solo ha afectado a los 3 grandes protagonistas

Este tema ha tenido consecuencias no solo para los tres afectados. Y es que Marta López, la novia de Kiko Matamoros se ha visto, de algún modo, salpicada por la polémica. ¿El motivo? Su nombre. La joven modelo tiene el mismo nombre de la ex gran hermana, por lo que en algunos medios de comunicación extranjeros han creído que era ella. La revista ‘People’ incluyó a la modelo en uno de sus artículos y ella incluso lo compartió en sus redes sociales. La maniquí y sus seguidores no daban crédito.