Mercedes Milá ha sufrido un accidente de bici y su cabeza ha golpeado una piedra, provocándole una fea brecha que le obligó a ir al hospital a ser atendida

Mercedes Milá ha sufrido un accidente mientras practicaba ciclismo, deporte del que se ha declarado fiel aficionada en numerosas ocasiones y con el que quema la adrenalina que antes dosificaba en los platós de televisión. El percance que ha sufrido la presentadora ha terminado por llevarle a ser atendida en un hospital por una profunda brecha que coronaba su cabeza y que no cesaba de sangrar aparatosamente, dándole un gran susto y por el que tuvo que recibir incluso varios puntos de sutura. Así lo ha confesado la propia periodista en sus redes sociales alertando a sus seguidores no solo de lo que le ha sucedido, sino también de los peligros que conlleva montar en bici sin el correspondiente casco que protege su cabeza de estos imprevistos que pueden resultar fatales, pero del que, por fortuna, tan solo ha recibido una brecha y una importante lección.

Tal y como ha confesado la propia Mercedes Milá, se encontraba con su bici realizando un desplazamiento rutinario cuando cometió “el error” que ha terminado en accidente. El error al que hace alusión es precisamente el quitarse el casco a escasos metros de llegar a su destino, lo cual resultó ser la peor de las decisiones posibles y es que hubiese sido un simple traspiés de haberlo llevado en el momento del percance y se habría ahorrado su visita apresurada al centro de salud en el que fue atendida por una fea brecha en la zona posterior de la cabeza que ha mostrado con todo lujo de detalles.

La periodista ha mostrado en un directo de Instagram cómo un profesional sanitario le cosía la herida en la cabeza. Lejos de protagonizar una agónica escena de dolor y sangre, Mercedes Milá ha vuelto a hacer alarde de su fuerza y entereza, preguntando al médico durante la intervención qué aspecto tenía la brecha, más por curiosidad que por preocupación. «Pues nada, que me he hecho un buen tajo en la cabeza. En mis stories tenéis toda la historia”, reconocía la periodista en una publicación en la que subía tres fotos durante su estancia en el centro médico. Unas fotos en las que trata de calmar el dolor y frenar la hemorragia con una botella de agua helada, mientras que en otra foto muestra la brecha abierta y el pelo ensangrentado.

En el vídeo que se ha grabado la presentadora, explica cómo cuando llegaba a su casa se quitó el casco que le protegía precisamente de cualquier percance con su bicicleta. Fue entonces cuando se abrió una verja y “salió un perro lobo enloquecido” que se abalanzó contra la bici, provocando la caída de Mercedes Milá al suelo, con tan mala suerte de que su cabeza se golpeó contra una piedra.

“Esto nos va a traer suerte seguro para el estreno de ‘Milá Vs Milá’. No tengo ninguna duda”, decía la presentadora sobre el estreno de su nuevo programa, en el que regresa a su esencia más pura como entrevistadora, donde tendrá oportunidad de bucear en lo que ocultan personajes de primer nivel de nuestro país. Un programa como los que hacía antes, como los que le dieron fama nacional como una de las mejores entrevistadoras. Un espacio que se podrá ver en Movistar+ a partir del próximo 13 de octubre a las 22:00 horas y que ha devuelto a la presentadora no solo al trabajo, sino también a la ilusión por tener un nuevo proyecto entre manos con el que volver a hacer ruido.