Bernardo Pantoja vuelve a ser noticia. Si hace una semana se comentaba sobre la supuesta paternidad de un joven llamado Pinocho, esta semana se han desvelado los mensajes que el padre de Anabel Pantoja ha intercambiado con una mujer llamada Rocío. Un cruce de palabras por Whatsapp que bien podrían ser calificadas de tonteo y que no dejan lugar a dudas: el hermano de Isabel Pantoja está encantado con su nueva amistad.

La amistad entre el sevillano y su nueva amiga no viene de lejos. Todo lo contrario. Empezaron a chatear el pasado lunes 22 de noviembre, según ha adelantado Kiko Hernández en ‘Sálvame’. «Hola. Menos mal que han dejado el temita del Pinocho. Espero que estés bien. No sabía si escribirte, pero me he animado. Te mando un saludo grande», le escribía Rocío. El andaluz le respondía que el asunto de su supuesto hijo «es un poco pesado» y que los medios «no paran de decir una mentira». Asimismo le agradece el interés y le aconseja: «No te creas todo lo que dicen en televisión. Dicen muchas mentiras. No te recuerdo. Mándame una foto tuya… Ya eres amiga mía. Ya puedes chatear conmigo».

Bernardo Pantoja y su chat salido de tono con una mujer llamada Rocío

Tras esta primera toma de contacto, Rocío confiesa que le da «una vergüenza enorme» la idea de enviarle una fotografía, pero que lo consultará «con la almohada». Bernardo le hace saber su interés por ella: «Yo voy a seguir contigo y te voy a dar confianza para que seas una buena amiguita». Esta muestra su preocupación por lo que pueda pensar su pareja, Junco, sobre su relación. El padre de Anabel Pantoja le aclara que no se dirige a ella con «ninguna guasa», porque «solo quiero amistad sana».

A medida que avanza la charla online, Bernardo deja patente su atracción hacia Rocío. «Qué emoción de tener una amiguita que sea Cenicienta. Esto es un sueño de Walt Disney. Besos, Princesita. Te quiero», le dice.

Hasta aquí, el resumen del chat de una noche. Un día después, el martes 23 de noviembre, «Rocío le manda una foto a Bernardo por WhatsApp», tal y como ha anunciado el colaborador de ‘Sálvame’. Bernardo contesta: «Eres muy guapa. Ojú como estás. ¡Estás para tirar cohetes!». En la conversación él asegura que «hace mucho tiempo» que no duerme con Junco. La cosa ya se ha desatado, así que tira a matar: «Eres un bombón desnatado. Qué rica estás. Eres el dulce más rico que he visto. Corre, corre, que te cojo».

«Te comería casi toda entera muy feliz»

Cuando llega el miércoles, las conversaciones entre ambos continúan. Rocío se pone en contacto con el andaluz para decirle que ha dado un paseo por Madrid con los compañeros de trabajo y que ya se encuentra en la cama. Es aquí cuando Bernardo saca a relucir unas palabras cargadas de pasión. «Yo te comeré casi toda entera. Te comería toda entera muy feliz. ¡Al ataque! A comerte todo lo que pueda». Y añade: «Eres mi mujer, la más linda y las más guapa del mundo».

Como colofón a sus encuentros telefónicos, Bernardo se animaba a enviarle un audio. «YYa vienes para acá? Estoy loco por verte, ya lo sabes. Porque me tienes cautivado. No sé qué me pasa. No tengo palabras para decirte como te veo muy linda muy bonita, muy guapa y maravillosa, como una estrella del cielo. Un beso grande. Cuídate mucho. Cuidadín. Hasta luego», le dice.

Las revelaciones de Kiko Hernández sobre el padre de Anabel Pantoja darán mucho que hablar. Bernardo, que siempre ha tenido fama de conquistador, ha tenido relaciones con Carmen la Hierbabuena, Ángela ‘la Torera’, amiga del clan Pantoja o Teresa González. En la actualidad está casado con Junco, exbailarina y excosturera japonesa que se ha convertido en su principal apoyo.

Este miércoles, Anabel Pantoja ha podido hablar de su padre en ‘Sálvame’, donde ha intervenido en directo. «¿Sabías que él y Junco no duermen juntos?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. «No lo sé porque no duermo con ellos», ha respondido. «Esto es una tontería de mi padre, que es amable y cariñoso con todo el mundo. Para mí Junco es un ángel para él». El presentador insistía: «¿Son una pareja abierta?». Ella le ha respondido: «En eso no me meto. Yo os quiero mucho y no quiero tener malos recuerdos de ‘Sálvame».