Karelys Rodríguez reapareció por sorpresa en ‘Viva la vida’ y al salir de las instalaciones de Mediaset mandó un mensaje envenenado a Cayetano Rivera

Karelys Rodríguez regresó este domingo por sorpresa a ‘Viva la vida‘ tras meses de ausencia después de convertirse en colaboradora habitual. La abogada canaria ha vuelto precisamente el día de San Valentín. A la salida del programa, Karelys habló con los medios que se encontraban en las inmediaciones de Mediaset donde aprovechó para lanzar un dardo envenenado a Cayetano Rivera.

Hay que recordar que el nombre de Karelys Rodríguez salió a la luz después de que SEMANA publicara en exclusivas unas imágenes del torero en Londres con ella. Desde aquel momento, se convirtió en personaje público e incluso fichó por ‘Viva la vida’. Ha pasado ya más de un año de aquella portada tan mediática y Karelys parece que todavía no ha olvidado al torero. ¿Cuál ha sido el dardo envenenado que le ha enviado a Cayetano? ¿Sigue dolida con el diestro? ¿En qué punto está su relación? Mira el siguiente vídeo y sal de dudas. Dale al play.

Vídeo: Europa Press

Karelys Rodríguez no ha celebrado San Valentín

Según asegura la propia abogada canaria su corazón todavía sigue roto. «Mi corazón todavía se está recuperando. No dejan que se me recupere”, asegura la abogada canaria en declaraciones a Europa Press. Además, reconoce de que no había podido celebrar el día de los enamorados pero se mostró feliz de volver a la televisión como colaboradora: “Muy bien, no sé cómo me han visto ustedes, eso me lo tienen que decir ustedes. Cada vez me va gustando más así que ya se verá”, dijo tan solo unos minutos después de estar en el programa presentado por Emma García.