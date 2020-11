Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch, ha querido mandar un mensaje de lo más bonito a su madre justo cuando esta anunciaba que padecía cáncer de piel.

Lydia Bosch confesaba hace apenas unas horas su noticia más complicada. La actriz aseguraba que padecía cáncer de piel. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartía con sus seguidores que llevaba tiempo con una lesión en su rostro y, tras someterse a unas pruebas diagnósticas, le han diagnosticado cáncer de piel.

Este mensaje lo compartía justo el día que cumplía años. Su hija Andrea, sin hacer mención al delicado momento que pasa su madre, le felicitaba con una bonita dedicatoria y una foto de uno de sus ratitos juntas más personal. En sus brazos y en casa, donde se reúnen siempre que sus respectivas agendas se lo permiten.

«Hace dos semanas mi hermana nos hizo esta foto a mi madre y a mi sin que nos diésemos cuenta en un momento muy nuestro. Yo quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero . Feliz cumpleaños mami 💛 #ElMejorSitioDelMundoEstaEnLosAbrazosDeMama PD : para los que tengais ganas de guerra ya os digo que yo, no. Por eso, aclaro que en la foto mi madre había dado negativo ese mismo día y por eso no va con mascarilla y yo un día antes y aún así me puse la mascarilla», escribía para felicitarle el cumpleaños a su madre.

Esta es la bonita foto con la que Andrea ha felicitado a su madre

Lydia Bosch, emocionada por el detalle que ha tenido su hija con ella, le contestaba: «Sea cómo sea y vayas dónde vayas mi abrazo te acompañará eternamente mi vida.✨

Ah… y yo te quiero máaaas!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», escribía feliz por el mensaje que había recibido de su hija.

De esta forma, Andrea Molina no solo felicita a su madre, sino que aprovecha la ocasión para mandarle un mensaje de lo más emotivo después de que esta anunciara que padece cáncer de piel. La joven ha preferido no hacer mención al momento que atraviesa su madre pero sí le deja claro que estará junto a ella siempre, en los buenos y en los malos momentos.

Una bonita felicitación en el momento indicado

La actriz anunciaba hace apenas unas horas una noticia que preocupó mucho a sus seguidores: «Hola QUERIDA FAMILIA ❤️, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una BIOPSIA en una lesión de la PIEL de mi BARBILLA que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un CARCINOMA BASAL o EPITELIOMA BASOCELULAR DE TIPO EXPANSIVO. Es un tipo de CÁNCER de PIEL pero aunque la palabra en un principio ASUSTE MUCHO, NO es un CÁNCER peligroso (NO AFECTA A NINGÚN ÓRGANO VITAL) como puede ser el MELANOMA. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y CRECEN MUY LENTAMENTE, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo», empezaba diciendo.

Lydia Bosch ha querido reconocer el error que ha cometido durante varios años de su vida: «El PRINCIPAL FACTOR de RIESGO para desarrollar EPITELIOMAS es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia HE COMPRADO TODAS LAS PAPELETAS para tenerlo. He hecho verdaderas BURRADAS para broncearme. Y el EFECTO ACUMULATIVO del sol en mi piel me ha provocado esto».

Una noticia que compartía con esta imagen de ella misma

Además, anima a todos a tener cuidado con el sol: «Tenemos que TOMAR CONCIENCIA y hacernos REVISIONES también de la piel ANUALMENTE para evitar males mayores, y COGER EL HÁBITO de ponernos PROTECCIÓN SOLAR diariamente. Yo voy a empezar a CUIDARME EN SERIO y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada SOPLARÉ LAS VELAS 🎂 , pediré mi deseo ✨ y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes. GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO. ❤️», terminaba diciendo.

Por suerte, no hay por qué alarmarse. Se trata de un tipo de cáncer de piel (el más habitual) que se suele desarrollar en zonas de piel expuestas al sol y que no reviste la gravedad de otros tipos de cáncer. Su sincero anuncio coincide con la fecha de su cumpleaños: este pasado 26 de noviembre cumplía 57 años.

Un año de parón profesional