Las últimas palabras del extriunfito en las redes sociales formaban parte de un mensaje con segundas al cantante de San Vicente de la Barquera.

Este miércoles, España se ha despertado con la inesperada y triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. El cantante pizpireto y rebelde que formó parte de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ ha muerto este martes a los 39 años tras sufrir un accidente de moto en la localidad barcelonesa de Mataró. Su agencia de representación, Telegenia, era la encargada de anunciar su fallecimiento a través de un breve comunicado en las redes sociales. «Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz«, escribían en las redes sociales.

La trágica muerte del que fue el niño mimado de Nina en la Academia de OT, ocurría cuando conduciendo su propio vehículo, un coche rojo, chocó frontalmente contra un autobús en la carretera de Cirena, muy cerca del centro comercial Mataró Parc. Apenas unas horas después del suceso, muchos de sus compañeros en el ‘talent’ musical se trasladaron a Barcelona para darle un último adiós. Manu Tenorio, Natalia, Chenoa, Verónica, Rosa López y Nuria Fergó se han trasladado esta mañana a Barcelona para arropar a la familia del cantante en el tanatorio de Mataró para darle un último adiós. En este triste día no ha faltado David Bustamante, que fue uno de los grandes amigos de Casademunt dentro del mítico concurso de talentos.

Curiosamente, el último mensaje que compartió el cantante en sus redes sociales estaba dedicado al artista cántabro. Después de que Bustamante se animara a cantar una renovada versión de ‘Dos hombres y un destino’, la canción que ambos hicieron popular en ‘Operación Triunfo’, Álex Casademunt hizo un comentario en su cuenta oficial de Twitter. En él lanzaba una clara pullita a su amigo y excompañero, a quien echaba en cara no haberlo avisado sobre este nuevo proyecto… en el que no contaba con su colaboración.

«Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… Jajaja muchos éxitos», decía el cantante catalán en las plataformas digitales el pasado de febrero. Fue la última publicación que hizo en sus redes sociales. La vida, que es a veces caprichosa, quiso que su último post estuviese dedicado a quien fue su mejor amigo en ‘OT’.

Hoy, David Bustamante no daba crédito a la noticia de la muerte de Casademunt. “¡No es justo! No puedo… ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano” ha escrito al enterarse de su fallecimiento con apenas 39 años. Quién le iba a decir a ambos que la publicación del catalán sería la final de todas.