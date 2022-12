Sin pelos en la lengua, así ha hablado Alba Carrillo durante su polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. La colaboradora ha dado todos los detalles sobre su sonado affaire que tuvo como escenario la casa de Marta López. Asimismo ha aprovechado para lanzar un mensaje a la mujer del Guardia Civil, Alicia Peña, con quien lleva doce años casado.

«Yo si fuera su mujer con él, desde luego, no me quedaba, pero por cobarde», ha afirmado tajante. También ha señalado que nunca vio arrepentimiento en él por lo que había hecho. «Nunca me dijo que fuera a dejar a su mujer. Yo empatizo con Alicia y me duele haberle hecho este daño, pero tenéis que comprenderme que a mí me duele cuando intentan echarme el muerto encima». Desde el minuto uno, Alba Carrillo no ha aprobado la actitud del ganador de ‘Supervivientes 2020’, también ha señalado que sus coqueteos no eran nuevos y venían de meses atrás. Incluso cuando su esposa se encontraba embarazada de su cuarto hijo. Además, ha señalado que vio a Jorge en su salsa durante la fiesta de empresa de la productora ‘Unicorn’. «Estuvo roneando con unas y con otras. Yo creo que le ha sido desleal en más ocasiones. Esa es, al menos, mi percepción».

Alba Carrillo cuenta los detalles de la sonada fiesta

La colaboradora ha confesado que desde el principio vio ciertas actitudes de Jorge Pérez que no le gustaron. «Había un mamoneo que no me estaba gustando. Mientras Jorge me tocaba el culo a mí, le daba la mano a otra chica. Bea Jarrín también estaba coqueteando con él. Ella lo que quiere vender desde el minuto uno es que defiende a su amigo, pero yo estaba incómoda porque ellos estaban tonteando».

Aunque en un principio ha negado haber mantenido relaciones íntimas completas con Jorge Pérez, el polígrafo ha determinado que estaba mintiendo. «Ya mentí por Jorge, pues vuelvo a mentir. A mí esa noche me sorprendió. Parecía el hombre perfecto y un suavón y al final se ha visto que tiene sangre en la venas». Según su versión se fue en taxi de la fiesta acompañada de Marta López a la casa de esta última. Desde el coche llamó al colaborador. «Luego él habló con Marta y ella le dio la ubicación. Tardó tres minutos en marcharse de la fiesta».

Tras el encuentro íntimo, ella ha confesado que Jorge le propuso viajar juntos a París. «Vamos en el coche acaramelados como dos personas que tienen una relación, más allá de la sexual. Yo me iba a ir a mi casa y él me dijo si no le iba a dar un beso. Entonces nos dimos tres o cuatro besos. Todo pasó muy rápido. No me dio tiempo a disfrutarlo. Cuando me levanté empezó todo este lío». El polígrafo ha concluido con una sorprendente confesión de Alba Carrillo quien ha negado haber estado enamorada de su compañero, pero el polígrafo ha determinado que mentía. «Yo no era consciente de ello», se ha defendido.

Al principio del polígrafo, Alba Carrillo ha denunciado haber sufrido ciertas presiones. «Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias… Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad». Sin embargo, ha defendido con mucha vehemencia su verdad. «Esto viene de lejos».